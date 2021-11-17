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Giriş Tarihi: 17.11.2021 19:06

Seminerlere milyonlar harcandı

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Seminerlere milyonlar harcandı

Maltepe Belediyesi’nin 2019 ve 2020’de gerçekleştirdiği 3 seminere 2 milyon 138 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

Maltepe Belediyesi 2019 ve 2020 yılları arasında Uluslararası Diyalog Konferansı, Uluslararası Maltepe Ekonomi Formu Etkinliği ve Maltepe Kadın Formu başlıkları adında 3 farklı seminer gerçekleştirdi. Uluslararası Diyalog Konferansı'na Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a fahri danışmanlık yapan Münih Belediyesi eski Başkanı Christian Ude katılırken, Ekonomi Formuna, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkan yardımcıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı. Kadın formu ise CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Halk TV sunucusu Özlem Gürses ve sanatçı Gülben Ergen yer aldı.


Maltepe Belediyesi'nin ise bu 3 etkinliğe 2 milyon 138 bin TL harcadığı ortaya çıkarken faturaları ise meclis ve SAYIŞTAY tarafından denetlenemeyen şirketi Mataş A.Ş. tarafından faturalandırıldığı görüldü.


SABAH gazetesine konuyla alakalı açıklama yapan Maltepe Belediye Denetim Komisyonu üyesi Ufuk Yıldız, "Bu organizasyonlar CHP Genel Merkezi uhdesinde Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. CHP Genel Merkezinin organize ettiği etkinliklere Maltepe Belediyesi iştirak şirketi üzerinden faturalandırma yapıyor. 3 etkinlik için 2 milyon TL'nin üstünde bir para harcandığı denetimler esnasında ortaya çıktı. Belediyenin kendi salonlarında yapılabilecek bu organizasyonlar için otel seminer odaları tutuluyor. Belediyenin bu etkinlikler için farklı yerleri, kültür merkezleri mevcut. Buralarda yapılabilecek etkinlikler için 100-200 bin değil 2 milyon 138 bin TL harcanmış. Bu paraların nereye gittiğini de maalesef bilemiyoruz. Çünkü Maltepe Belediyesi kendisi yerine şirketi olan ve denetime tabii olmayan şirket üzerinden faturalandırma yaptı" ifadelerini kullandı.


BUNUN ADI İSRAFTIR


15-20 bin TL'ye halledilebilecek organizasyonlar için 2 milyon TL harcandığı hangi kalemlere bu paranın gittiğinin bilinmediğini ifade eden Yıldız, "Maltepe Ekonomi Forumunun açılışını sunucusu olan Halk Tv'de sunuculuk yapan Özlem Gürses forumu 'CHP Genel Merkezi Himayesindeki forumumuza hoş geldiniz... Katılımcılarından da anlaşılacağı üzere, alenen bir CHP toplantısı olan etkinliğe Maltepe Belediyesi neden ödeme yapıyor? Bu forumlarda neler yenildi, neler içildi ki bu kadar bir ücret ortaya çıktı? Peki ne sonuç verdi bu forum? Maltepelilere ne faydası oldu? Ne kararlar alındı? Hangi projeler üretildi ve uygulamaya geçildi? Yazıktır, günahtır. Bunun adı israftır" diye konuştu.

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Seminerlere milyonlar harcandı
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