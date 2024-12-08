Semt pazarına silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı!

Adana'da düzenlenen silahlı saldırıda Kadir Karayılan (30) hayatını kaybederken iki arkadaşı da yaralandı. Polis, katil zanlılarını yakalamak için muştu soruşturma başlattı.

OTURDUĞU SIRADA

Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Karayılan arkadaşlarıyla birlikte oturduğu sırada henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Karayılan ağır yaralanırken saldırganlar kaçıp kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karayılan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karayılan'ın saldırıda yaralanan iki arkadaşının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.