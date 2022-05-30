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Giriş Tarihi: 31.5.2022

Sen yeter ki mutlu ol Mehmet

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Sen yeter ki mutlu ol Mehmet

Ağrılı kuzenler Mehmet ve Barış, 14 yıl önce akıma kapılarak kol ve bacaklarını kaybetti. SABAH’ın o dönemki haberleriyle proteze kavuşan, köyüne ilkokul yapılan kuzenlerden Mehmet şimdi liseye gitmeye hazırlanıyor

Ağrı'da, 14 yıl önce koyun otlatırken kopan yüksek gerilim teline dokunca akıma kapılarak kolları ve bacakları kesilen kuzenler Mehmet ve Barış İlhan'a, SABAH'ın manşetiyle protez takılmıştı. Ardından yine SABAH'ın haberleri üzerine bir işadamı kuzenlerin yaşadığı köye okul yaptırdı. Eğitimlerini bu sayede sürdürebilen kuzenlerden Mehmet İlhan (24), şimdi Uşak'ta yaşıyor.

'BARIŞ DA ÇOK İYİ'
SABAH'a teşekkür eden İlhan, "Sayenizde protez kol ve bacaklar takıldı. Yine sayenizde okul yapıldı ve ben o okulda 8 yıl okudum. Şimdi de liseye giderek yeni arkadaşlar edinmek istiyorum. Belki zor ama polis olmayı hayal ediyorum. Yaşadığım o korkunç günlerde SABAH hayatıma dokundu. Barış ile ayrıldık ama sık sık telefonla görüşüyoruz. O da çok iyi, ben de çok iyiyim.

'SABAH, HEP YANIMIZDA OLDU'
Anne Rahime İlhan (41) ise "11 çocuğum var ama 14 yıldır bir saat bile Mehmet'imden ayrılmadım. Hep yanındaydım" derken, baba Ahmet İlhan da (41), "SABAH, hep yanımızda oldu. Buraya geldikten sonra, bakıcı parası kesilmişti. Yine SABAH'ın yardımıyla tekrar bağlandı" dedi.

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Sen yeter ki mutlu ol Mehmet
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