Sena’nın sevinç gözyaşları

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan serebral palsi hastası 14 yaşındaki Fatma Sena, belediye sayesinde hayali olan akülü tekerlekli sandalyeye kavuşunca, sevinç gözyaşları döktü.Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde doğuştan serebral palsi hastası olan Fatma Sena Çekirdek (14), en büyük hayali, akülü tekerlekli sandalye sahibi olmaktı. Bu isteğini de Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'a iletti. Dünya Serebral Palsi Günü'nde Fatma Sena'yı evinde ziyaret eden Başkan Türkyılmaz, söz verdiği akülü sandalyeyi hediyeyi etti. Sandalyesine kavuşan Sena, sevinç gözyaşları döktü.Fatma Sena'yı ziyarete geldiğinde kendisine "Sokaklara gezmek ve Yahşihan'ı daha iyi gözle görmek için, akülü tekerlekli sandalye istiyorum" dediğini anlatan Başkan Türkyılmaz, "Çok mutlu oldu. Fatma Sena'nın bir özelliği var. Bütün şarkıları ezbere biliyor, konserleri kaçırmıyor. 27 Ekim'de Fatma'ya söz verdik. Fatma arabasıyla Ömer Şahin ve Duygu Kutlu konserine gelecek" dedi.