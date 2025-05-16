Sendikalardan 'Diyarbakır Anneleri'ne "Terörsüz Türkiye" ziyareti

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin 6 yıldır burada destan yazdığını belirten Tekdemir ,"Barış ve kardeşlik adına çok önemli mesajlar veren anneleri evlatlarına kovuşturmanın zamanıdır. Bin yıllık kardeşliğimizin yeniden güçlendirilmesi anlamına gelen Terörsüz Türkiye Sürecine dört elle sarılmalı ve sabote etmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz " diye konuştu.

Diyarbakır'da aralarında Memur Sen ve Hak İş'in de bulunduğu bazı sendika ve sivil toplum kuruluşları PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için 2019 yılından beri HDP İl Binası önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti.

Evlatlarına kavuşmayı bekleyen annelere çiçek takdim eden sendika temsilcileri, PKK'nın silah bırakmasına ve "Terörsüz Türkiye " sürecine tam destek verdi. Ziyarete Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Hak İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Mehmet Aküzüm, Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ve çok sayıda sendika temsilcisi katıldı.

"DİYARBAKIR ANNELERİ TARİH YAZDI"

Ziyaret sırasında evlat nöbetindeki ailelerle beraber basın açıklaması yapan Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Diyarbakır annelerinin kararlı duruşlarıyla adeta tarih yazdığını söyledi. Tekdemir, "Biz istiyoruz ki Diyarbakır anneleri Eren'lerine, Ceylan'larına, Maruf'larına, Mahmut'larına kavuşsun. 3 Eylül 2019'da başlattıkları bu kutlu nöbet meyvelerini verdi. Bu nöbet öyle büyük bir köprü görevi gördü ki barış ve kardeşlikle ilgili hassasiyet ancak bu köprü üzerinde inşa edilebilirdi. Bu anlamda çok büyük bir mesaj verdiler.

Yılardır ülkenin bağımsızlığına, kardeşliğine, geleceğine kast eden ve ülkenin bağımsızlığıyla, bekasıyla sorunu olanlar terör belası üzerinden ülkenin gençlerini heba ettiler, kaynaklarını kuruttular. Bin yıllık kardeşliğin temeline kin ve nefret ekerek acı ve gözyaşı derlediler. Ama Diyarbakır anneleri oyunu bozdu. Evlatlarından ayrı kalmayı sessiz bir matemle değil, cesur bir yürek ve duruşla haykırdılar. Yaz kış demeden yıl demeden bu kutlu nöbetlerini devam ettirdiler." diye konuştu.

"YENİ BİR ANAYASA İLE KARDEŞLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRELİM"

"Artık kan ve gözyaşının dindiği, kalıcı barış ve kardeşlik ikliminin teneffüs edildiği zamanları yaşıyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Tekdemir , barış ve kardeşlik adına yeni bir sürecin başladığına vurgu yaptı.

Tekdemir ," 40 yıllık şiddet sarmalının ardında kalıcı bir barışa doğru yeni bir evreye geçiyoruz. Artık geçmişin yüküyle değil, geleceğin umuduyla sorunlarımızı ortak akılla ele almanın, tartışmanın, empati kurmanın ve karara bağlamanın zamanıdır. Bunu yaparken elbette daha kapsayıcı bir anayasa ile tüm renklerimizi ve farklılıklarımızı koruma ve güvence altına almalıyız.

Farklılıklarımız olabilir ama farklılıklarımız üzerine düşmanlık üretenlere geçit vermemeliyiz. Bunun için de bir birbirimizle uzlaşarak sorunlarımıza çizim üretmeliyiz. Biz barış ve kardeşlik nağmelerini tek bestede koruyabilmeliyiz." İfadelerini kullandı.

"SÜRECİ SABOTE ETMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYELİM "

Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşmak için sabırsızlandığını dile getiren Tekdemir, süreci sabote etmek isteyenlere karşı da uyardı.

Tekdemir, sözlerini şöyle tamamladı;"Acı varsa hepimizin acısıdır. Dert varsa hepimizin derdidir. Bütün acıları ve dertleri ortak bir sahiplenmeyle kucaklamanın zamanıdır.

Sayın cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan bu süreci çok önemsiyoruz. Süreç bizi bambaşka bir iklime ve safhaya taşırken artık bölgemiz kardeşlik türküleriyle yankılanacak. Bölgemizi eğitimden sağlığa, turizmden istihdam ve yatırıma kadar çok daha mutlu ve müreffeh günler bekliyor. Biz bunu umut ediyor ve istiyoruz. Bu süreci sabote etmek ve kardeşlik iklimini tersyüz etmek isteyenler olacak.

Buna asla izin vermeyerek, prim yanmayarak kardeşliğimize, birliğimize sahip çıkmalıyız. Bin yıllık kardeşliğimizin yeniden güçlendirilmesi anlamına gelen Terörsüz Türkiye Sürecine dört elle sarılmak hepimizin görevidir.

Diyarbakır anneleri başından beri evlatlarını, en önemli varlıklarını istedi. Verdikleri mesaj çok anlamlıydı. Ülkenin birlik ve kardeşliğine sahip çıktılar.

Bu süreçte yüzleşmesi gereken yerlerin başında Diyarbakır anneleri gelmektedir. Kardeşlik vurgusunun somutlaşacağı en önemli alan burasıdır. Annelerin yüreğindeki kor ateş dindirmenin zamandır. Yüreklerini ferahlatma zamanıdır.

ANNELER MÜJDELİ HABER BEKLİYOR

Annelerin direnişi ve mücadelesi bir çok gencin dağa çıkmasını engelledi. Bir çok gencin hayatımın heba olmasına engel oldular. Bundan sonra yapılması gereken annelerin evlatlarına kavuşmasını sağlamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihsel bir sorumluluk ve inisiyatifle başlattıkları bu sürece desteğimiz tamdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barış ve kardeşliğe destek vermeye devam edeceğiz."

"MADEM BARIŞ SÜRECİ VAR İŞTEN ATILAN EMEKÇİLERİ GERİ ALIN"

İzmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman da yeni sürece atıfta bulunarak Dem Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilerin yeniden işe alınması çağrısında bulundu. Kahraman,"Terörsüz Türkiye hedefiyle başlatılan süreci destekliyoruz. Artık terör, şiddet ve kaos istemiyoruz. Kimse ölmesin, anneler ağlamasın. Bizim de Dem parti yönetimine çok önemli bir çağrımız var. Diyarbakır'da Dem Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilerin sayısı dün itibariyle 871'e ulaştı. Bu insanlar çok mağdur. Mahkemeleri kazanmalarına rağmen işe iade edilmiyorlar. Madem yeni bir süreç var, barış süreci var. O zaman önemli bir adım atıp bu insanları işlerine iade etsinler. Bunu bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.