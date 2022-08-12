Seni Kalbime Sakladım 7. bölüm full izle! Zeynep çılgına dönüyor

Seni Kalbime Sakladım dizisi 7. son bölümle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü TRT1 yayın akışı saatlerinde izleyemeyenler "Seni Kalbime Sakladım 7. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

SENİ KALBİME SAKLADIM 7. BÖLÜM FULL İZLE

TRT1 ile Seni Kalbime Sakladım 7. son bölüm izle linki ve özetten detaylar şöyle;

Aşağıda yer alan linkle dizinin son bölümünü tek parça izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/seni-kalbime-sakladim

SENİ KALBİME SAKLADIM 7. BÖLÜM ÖZETİ

Civanmert ve Müge'yi bir arada gören Zeynep çılgına döner. Zeynep, bu buluşmanın nedenini sorgularken, Civanmert yaptığı fedakârlığı saklamayı seçer. Mete ve Müge ise bir süre sonra çabalarının işe yaramadığını düşünür. Reyhan'la yaptığı konuşma, Civanmert'e hislerini açık etme konusunda cesaret verir. Öte yandan Civanmert'e âşık olduğunu itiraf eden Zeynep, hiç beklemediği bir anda Civanmert'in sürpriziyle karşı karşıya kalır. Yoksa bu aşk oyunu gerçek bir masalın başlangıcı mı olacaktır?