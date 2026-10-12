Çöp kamyonu faciasında skandallar zinciri: Sökülen sensörler, kuzen-enişte torpilleri...

Çanakkale, dün güne adeta kaza süsü verilmiş korkunç bir ihmaller zinciriyle uyandı. Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde sabah, alışveriş için dışarıya çıkan bir vatandaş, yol ortasında yaşlı bir kadının hareketsiz şekilde yattığını fark ederek olayı polise ihbar etti. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, hayatını kaybeden kişinin 69 yaşındaki Ayşe Kır olduğu belirlendi. Kır'ı öldüren aracın tespiti için soruşturma başlatıldı.

İHBAR TELEFONU ÇALDI

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çevredeki güvenlik kameraları mercek altına alınırken, ilk etapta talihsiz kadına bilinmeyen bir aracın çarpıp kaçtığı şüphesi üzerinde duruldu. Ancak ihbar hattına düşen gizemli bir telefon çağrısı ezber bozdu. İhbarcının, Ayşe Kır'ı belediyeye ait bir çöp kamyonunun ezdiğini söyleyip plaka vermesi üzerine polis ekipleri taşeron temizlik şirketi şoförü İbrahim Z.'yi başka bir bölgede çöp topladığı sırada çalışan Adem Ö ve Yiğit D. ile birlikte gözaltına aldı.

"KÖR ADEM" DETAYI

Şoför İbrahim Z.'nin ilk ifadesinde "kör nokta olduğu için görmediğini" söylemesi, kamyon arkasında çöpleri toplayan "Kör Adem" lakaplı Adem Ö.'nün görme problemiyle birleştirilince kazanın göz göre göre geldiği belirlendi. Kazanın arkasındaki asıl neden ise skandalı farklı bir boyuna taşıdı.

SENSÖRLERİ SÖKMÜŞLER

Çanakkale Belediyesi'ne bağlı taşeron şirketin, çöp kamyonunun daha hızlı hareket etmesi için arkada çalışanlar nedeniyle sürekli uyarı veren hayati güvenlik sensörlerini söktüğü ortaya çıktı. Şoförün kör noktasındaki uyarıcı sistemlerin devre dışı bırakılmasıyla resmen ölüme davetiye çıkarıldığı belirlenirken, sensörlerin sökülmesi nedeniyle geçtiğimiz aylarda çöp toplayıcısı B.S.'nin Güzelyalı'da geri geri giden çöp kamyonu ile bir ağacın arasında sıkıştığı ve bacağından ağır yaralandığı tespit edildi.

KUZEN ENİŞTE TORPİLİ

Skandalın diğer ucu ise tanıdık bir torpil hikayesine uzandı. Belediye Temizlik İşleri Müdürü Burak Selçuk'un, liyakati hiçe sayarak söz konusu şirkete hiçbir mesleki tecrübesi bulunmayan tıppi atıklar görevlisi kuzeni S.S.'yi yakın bir dönemde şirkete proje yöneticisi, kamyon şoförü eniştesi H. K.'yi ise vardiya amiri yaptırdığı ortaya çıktı. Kamyon şoförünün ise 4 ay önce işe başlatıldığı belirlendi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

69 yaşında peş peşe gelişen ihmaller zincirinin altında kalarak can veren Ayşe Kır ise bugün Bademlik Camii'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Kepez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.