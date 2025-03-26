Haberler Yaşam Haberleri SEPETTE UYGUN FİYATLAR! Tarım Kredi aktüel 26 Mart - 5 Nisan: çamaşır suyu, arap sabunu, toz deterjan, tavuk, çay, yağ...
Giriş Tarihi: 26.3.2025 13:54

SEPETTE UYGUN FİYATLAR! Tarım Kredi aktüel 26 Mart - 5 Nisan: çamaşır suyu, arap sabunu, toz deterjan, tavuk, çay, yağ...

Tarım Kredi Kooperatif Market, Mart ve Nisan aylarına özel indirim kampanyasını başlattı. 26 Mart itibarıyla raflardaki yerini alan avantajlı fiyatlarla temel gıda ve temizlik ürünlerinde büyük fırsatlar sunuluyor. Gıda ürünlerinde zeytinyağı, sucuk, tavuk nugget çeşitleri, bütün piliç, peynir, çay, toz şeker gibi ürünlerde önemli indirimler dikkat çekiyor. Temizlik kategorisinde ise sıvı deterjan, tuvalet kağıdı, çamaşır suyu, toz deterjan, arap sabunu, yumuşatıcı ve cam temizleyicilerde cazip fiyat avantajları sunuluyor. İşte, Tarım Kredi 26 Mart - 5 Nisan güncel aktüel kataloğu ve indirimli ürünler listesi...

SEPETTE UYGUN FİYATLAR! Tarım Kredi aktüel 26 Mart - 5 Nisan: çamaşır suyu, arap sabunu, toz deterjan, tavuk, çay, yağ...

Tarım Kredi Kooperatif Market 26 Mart itibarıyla temel gıda ve temizlik ürünlerinde büyük fırsatları raflara dizdi. Zeytinyağı, sucuk, tavuk, peynir, çay, şeker gibi ürünlerde cazip fiyatlar sunuluyor. Ayrıca çamaşır suyu, deterjan, yumuşatıcı ve tuvalet kağıdı gibi hijyen ürünlerinde de indirim var. İşte, 26 Mart - 5 Nisan Tarım Kredi aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

25-31 MART KAT KAT FIRSAT ÜRÜNLERİ

Süzme peynir 152,50 TL

Tavuk baget çeşitleri 99,00 TL

Bütün piliç 79,90 TL

Yoğurt 115,00 TL

Zeytinyağı 239,00 TL

Nohut 48,50 TL

25-31 MART KAT KAT FIRSAT ÜRÜNLERİ

Küp şeker 42,50 TL

Çay 194,90 TL

Tuvalet kağıdı 229,90 TL

Bulaşık deterjanı 94,90 TL

21 MART-4 NİSAN İYİ BAYRAMLAR KATALOĞU

Kağıt havlu 149,90 TL

Deterjan çeşitleri 169,90 TL

Yumuşatıcı çeşitleri 109,90 TL

Krem Çeşitleri 69,90 TL

21 MART-4 NİSAN İYİ BAYRAMLAR KATALOĞU

Türk Kahvesi 42,90 TL

Dibek kahvesi 49,90 TL

Maden suyu 31,90 TL

Gazlı içecek çeşitleri 38,90 TL

15 ŞUBAT-31 MART HAYIRLI RAMAZANLAR KATALOĞU

15 ŞUBAT-31 MART HAYIRLI RAMAZANLAR KATALOĞU

14-28 MART YETİŞEN ALIR KATALOĞU

Peçete 59,90 TL

Bulaşık makinesi tuzu 34,90 TL

Şampuan çeşitleri 69,90 TL

Pirinç 59,90 TL

14 MART-13 NİSAN tarihleri arasında geçerli ultra temizleyici sprey çeşitleri 65,00 TL

25-31 Mart tarihleri arasında geçerli kasap sucuk 150,00 TL

15 Şubat-31 Mart tarihleri arasında geçerli domates salçası çeşitleri 26,90 TL

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SEPETTE UYGUN FİYATLAR! Tarım Kredi aktüel 26 Mart - 5 Nisan: çamaşır suyu, arap sabunu, toz deterjan, tavuk, çay, yağ...
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