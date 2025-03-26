SEPETTE UYGUN FİYATLAR! Tarım Kredi aktüel 26 Mart - 5 Nisan: çamaşır suyu, arap sabunu, toz deterjan, tavuk, çay, yağ...

Tarım Kredi Kooperatif Market 26 Mart itibarıyla temel gıda ve temizlik ürünlerinde büyük fırsatları raflara dizdi. Zeytinyağı, sucuk, tavuk, peynir, çay, şeker gibi ürünlerde cazip fiyatlar sunuluyor. Ayrıca çamaşır suyu, deterjan, yumuşatıcı ve tuvalet kağıdı gibi hijyen ürünlerinde de indirim var. İşte, 26 Mart - 5 Nisan Tarım Kredi aktüel kataloğu ve fiyat listesi...