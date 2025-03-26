SEPETTE UYGUN FİYATLAR! Tarım Kredi aktüel 26 Mart - 5 Nisan: çamaşır suyu, arap sabunu, toz deterjan, tavuk, çay, yağ...

Tarım Kredi Kooperatif Market 26 Mart itibarıyla temel gıda ve temizlik ürünlerinde büyük fırsatları raflara dizdi. Zeytinyağı, sucuk, tavuk, peynir, çay, şeker gibi ürünlerde cazip fiyatlar sunuluyor. Ayrıca çamaşır suyu, deterjan, yumuşatıcı ve tuvalet kağıdı gibi hijyen ürünlerinde de indirim var. İşte, 26 Mart - 5 Nisan Tarım Kredi aktüel kataloğu ve fiyat listesi...
25-31 MART KAT KAT FIRSAT ÜRÜNLERİ
Süzme peynir 152,50 TL
Tavuk baget çeşitleri 99,00 TL
Bütün piliç 79,90 TL
Yoğurt 115,00 TL
Zeytinyağı 239,00 TL
Nohut 48,50 TL
21 MART-4 NİSAN İYİ BAYRAMLAR KATALOĞU
Kağıt havlu 149,90 TL
Deterjan çeşitleri 169,90 TL
Yumuşatıcı çeşitleri 109,90 TL
Krem Çeşitleri 69,90 TL
21 MART-4 NİSAN İYİ BAYRAMLAR KATALOĞU
Türk Kahvesi 42,90 TL
Dibek kahvesi 49,90 TL
Maden suyu 31,90 TL
Gazlı içecek çeşitleri 38,90 TL
15 ŞUBAT-31 MART HAYIRLI RAMAZANLAR KATALOĞU
15 ŞUBAT-31 MART HAYIRLI RAMAZANLAR KATALOĞU
14-28 MART YETİŞEN ALIR KATALOĞU
Peçete 59,90 TL
Bulaşık makinesi tuzu 34,90 TL
Şampuan çeşitleri 69,90 TL
Pirinç 59,90 TL
14 MART-13 NİSAN tarihleri arasında geçerli ultra temizleyici sprey çeşitleri 65,00 TL