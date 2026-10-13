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Giriş Tarihi: 13.10.2026 14:35 Son Güncelleme: 13.10.2026 15:05

Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı

Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale’nin eşi Spiker Serap Belovacıklı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımlar nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

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Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
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Sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşa yönelik ağır ifadeler kullanan spiker Serap Belovacıklı'nın skandal paylaşımları büyük tepki topladı. İftira kampanyalarıyla sık sık gündeme gelen Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin eşi olan Belovacıklı, sosyal medyada halkı hedef alan seviyesiz açıklamalarda bulundu.

RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelen tepkilerin ve paylaşımların ardından yargı harekete geçti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, spiker Serap Belovacıklı hakkında sosyal medyadaki skandal ifadeleri sebebiyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesinde yer alan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçu kapsamında resen soruşturma başlattı.

#BAKIRKÖY
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Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
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