Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşa yönelik ağır ifadeler kullanan spiker Serap Belovacıklı'nın skandal paylaşımları büyük tepki topladı. İftira kampanyalarıyla sık sık gündeme gelen Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin eşi olan Belovacıklı, sosyal medyada halkı hedef alan seviyesiz açıklamalarda bulundu.

RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelen tepkilerin ve paylaşımların ardından yargı harekete geçti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, spiker Serap Belovacıklı hakkında sosyal medyadaki skandal ifadeleri sebebiyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesinde yer alan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçu kapsamında resen soruşturma başlattı.