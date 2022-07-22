Fenerbahçe'de forma giyen 31 yaşındaki futbolcu Serdar Aziz yaşadığı sakatlık sonrası gündemdeki yerini aldı. Fenerbahçe SK yaptığı açıklamada futbolcunun tedaviye başladığını ifade ederken Sol uyluk kasık bölgesinde 3. Derece yırtık ve kanama tespit edildiğini ifade etti. Peki, Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz sakatlandı mı, ne oldu? Serdar Aziz sahalara ne zaman dönecek, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...