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Giriş Tarihi: 22.7.2022 16:16

Serdar Aziz sakatlandı mı, ne oldu? Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz sahalara ne zaman dönecek, sağlık durumu nasıl?

Fenerbahçe’de Serdar Aziz şoku! Stoper mevkiinde görev yapan 31 yaşındaki oyuncu, ile ilgili Fenerbahçe Spor Kulübünden açıklama geldi. Oyuncunun MR görüntülenmesinden kötü haber geldi. Sol uyluk kasık bölgesinde 3. Derece yırtık ve kanama tespit edildi. Sarı lacivert renklere gönül veren binlerce taraftar bu noktada “Serdar Aziz sakatlandı mı, ne oldu, sahalara ne zaman dönecek, sağlık durumu nasıl?” sorularına yanıt aramaya başladı. işte Serdar Aziz sağlık durumu ve tüm detaylar...

Serdar Aziz sakatlandı mı, ne oldu? Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz sahalara ne zaman dönecek, sağlık durumu nasıl?

Fenerbahçe'de forma giyen 31 yaşındaki futbolcu Serdar Aziz yaşadığı sakatlık sonrası gündemdeki yerini aldı. Fenerbahçe SK yaptığı açıklamada futbolcunun tedaviye başladığını ifade ederken Sol uyluk kasık bölgesinde 3. Derece yırtık ve kanama tespit edildiğini ifade etti. Peki, Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz sakatlandı mı, ne oldu? Serdar Aziz sahalara ne zaman dönecek, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe’ye Serdar Aziz’den kötü haber

SERDAR AZİZ SAĞLIK DURUMU

Fenerbahçe'ye Serdar Aziz'den kötü haber geldi. Sarı-Lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3'üncü derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildi.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev ile oynanan maçta sakatlanan Serdar Aziz, ikinci yarı oyuna devam edememişti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Aziz'in çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3'üncü derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildiği açıklandı.

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Serdar Aziz sakatlandı mı, ne oldu? Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz sahalara ne zaman dönecek, sağlık durumu nasıl?
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