Fenerbahçe'de forma giyen 31 yaşındaki futbolcu Serdar Aziz yaşadığı sakatlık sonrası gündemdeki yerini aldı. Fenerbahçe SK yaptığı açıklamada futbolcunun tedaviye başladığını ifade ederken Sol uyluk kasık bölgesinde 3. Derece yırtık ve kanama tespit edildiğini ifade etti. Peki, Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz sakatlandı mı, ne oldu? Serdar Aziz sahalara ne zaman dönecek, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
SERDAR AZİZ SAĞLIK DURUMU
Fenerbahçe'ye Serdar Aziz'den kötü haber geldi. Sarı-Lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3'üncü derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildi.
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev ile oynanan maçta sakatlanan Serdar Aziz, ikinci yarı oyuna devam edememişti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Aziz'in çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3'üncü derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildiği açıklandı.