Serdivan’da 2 işyerini ile bir evi kurşunlayıp bir kişi öldüren şüpheliyi polis yakaladı

İddiaya göre Serdivan Medeniyet Caddesi üzerinde bulunan markette kiracı olan 44 yaşındaki Doğan G. isimli şahıs işyerinin mülk sahibi olan 46 yaşındaki Mehmet Bal ile tartışmaya başladı. Sinirlerin ok gibi gerildiği o anlarda iddiaya göre şüpheli market sahibi Doğan G. kiracısı olduğu Mehmet Bal'a pompalı tüfekle ateş açtı. Kanlar içinde kalan Mehmet Bal olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli Doğan G. av tüfeğini de yanına alarak motosikletle olay yerinden ayrıldı.

İKİ İŞLERİNİ KURŞUNLADI

Yaşanan bu alayla birlikte Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü alarma geçerken, cinayetin işlendiği yere yakın olan büyük bir marketin önüne gelen şüpheli Doğan G. bu kez pompalı tüfekle Serdivan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki büyük bir marketi kurşunladı. Panik dolu anlar yaşanan olay sonrasında gözü dönmüş adam bu kez Serdivan'daki Cadde54'te bulunan bir gayrimenkul ofisinin önüne geldi. Elindeki pompalı tüfekle peş peşe tetiğe basan Doğan G. olay yerinden kaçtı.

ERENLER'E GİDİYORDU

Bir cinayet, iki işyerini kurşunlayan Doğan G. bu kez Erenler Bağlar mahallesi'ndeki bir evi de kurşunladı. Yaşanan kurşunlama ve cinayetle birlikte Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş talimatıyla birlikte alarma geçen ekipler Serdivan, Erenler ve Adapazarı'nda bütün ana yolları kesti. Başka bir adrese kurşun yağdırmak için motosikletiyle yola çıkan şüpheli Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında bulunan Sağlık Caddesi'nde polisleri görünce yaya olarak kaçmaya başladı. Yaya olarak kaçan şüpheliyi gören polisler hastane çevresinin yanı sıra hastane karşısında bulunan eczanelerin çevresini sardı. Nefes kesen kovalamaca sırasında şüpheli Doğan G. polis tarafından enselendi. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden çok sayıda fişek çıkarken, sağlık raporundan geçirilen şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek burada çapraz sorguya alındı. Yaşanan olaylar sonrasında panik yaşayan vatandaşlar, silahlı saldırganın polis tarafından olaydan çok kısa süre sonra yakalanmasıyla rahat nefes aldı.