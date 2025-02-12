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Giriş Tarihi: 13.2.2025

Serebral palsi hastası Yalçın umuda uçtu

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Serebral palsi hastası Yalçın umuda uçtu
İstanbul Esenyurt'ta yaşayan ve doğuştan serebral palsi (SP) hastalığı ile mücadele eden 11 yaşındaki Hacı Hüseyin Yalçın için başlatılan bağış kampanyası başarıyla tamamlandı. Kampanya kapsamında 2 milyon 500 bin lira toplandı. Bağışlar Yalçın için ona yeni bir umut kapısı araladı. Kök hücre tedavisi için Hindistan'a giden Yalçın'ın babası, SABAH'a konuştu. Baba Esat Yalçın, birkaç gün önce kök hücre naklinin başarıyla gerçekleştiğini belirterek Hüseyin'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi. Kampanya sürecinde yardımcı olan hayırseverlere teşekkür eden baba, "Çocuğum sağlığına kavuşuyor, duyduğum mutluluğu anlatamam" diyerek sevincini paylaştı.
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Serebral palsi hastası Yalçın umuda uçtu
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