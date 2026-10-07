Serebral Palside devlet güvencesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte serebral palsili bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Türkiye'de her bin doğumdan 7 bebeğin bu tanıyla dünyaya geldiğini söyleyen Bakan Göktaş, "Erken fark etmek, doğru yönlendirmek, zamanında el uzatmak, bir çocuğun geleceğini bambaşka bir noktaya taşır" dedi. Bakan Göktaş, Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi ile 0-8 yaş arasındaki çocukların ve ailelerinin ilk günden itibaren desteklendiğini belirtti. Evde bakım desteği kapsamında yaklaşık 490 bin engelli vatandaşa destek verildiğini belirten Bakan Göktaş, Ankara'da ekim ayında 20 bin 527 kişinin bu hizmetten faydalandığını açıkladı.

YILIN İLK 6 AYINDA 2.3 MİLYAR TL DESTEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı paylaşımda "Bu yılın ilk 6 ayında Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında 2.3 milyar liradan fazla destek sağladık. Genel Sağlık Sigortası kapsamında fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarından ilaç ve tıbbi malzemelere kadar, serebral palsi hastalarımızın ihtiyaç duyduğu pek çok sağlık hizmetini Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılıyoruz. 2026 yılı ilk 6 ayında serebral palsi hastalarımızın tedavi ve tetkik 1,1 milyar TL, ilaç 1 milyar 70 milyon TL, tıbbi cihaz 135,5 milyon TL olmak üzere toplam 2,31 milyar TL tutarındaki sağlık harcamasını karşıladık" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör