Serebral palsili oğluna ayakta durma sehpası yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Budak isimli fedakar baba, serebral palsi hastası olan 12 yaşındaki oğlunu mutlu etmek için kendi imkanlarıyla yaptığı ayakta durma sehpası ile onu mahalle mahalle gezdiriyor. Yüksekova'nın Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Budak (12) isimli çocuk, serebral palsi hastası olarak dünyaya geldi. 5 çocuk babası Aydın Budak, tüm zorluklara rağmen Ahmet'e gözü gibi bakıyor. Demir doğrama işini yapan Budak, Ahmet'in yüzündeki sevinci görmek için kendi atölyesinde ona özel engelli ayakta durma sehpası yapmaya başladı. Kendi imkânlarıyla haftalarca uğraştığı ayakta durma sehpasını hazır hale getiren baba, oğlunu ayakta durabilecek şekilde gezdirmeye başladı. Babanın bu davranışı görenlerin yüreklerini ısıttı. Fedakar baba Budak, "Onun tek bir gülüşü için haftalarca hayalini kurduğum aracı yaptım. Bir saat boyunca ayakta durması lazım. Her şekilde denedik, ayakta dururken hep ayaklarında ağrı oldu. Ben de ayakta durma sehpası yaptım. Oğlum çok mutlu oldu. Onu bu şekilde mutlu gördüm bu bana yeter" dedi.