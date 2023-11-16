Şereflikoçhisar’da feci kaza! TIR’ın altına girdi: 1 ölü, 2 yaralı!

Feci kaza, saat 11.00 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Gülhüyük Mahallesi yakınında meydana geldi. Şanlıurfa'daki evlerine giden ailenin içerisinde bulunduğu, Yunus D. yönetimindeki 34 GMD 713 plakalı otomobil, sağ şeritte ilerleyen Şadan E.'nin kullandığı 38 JF 267 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil TIR'ın altına girdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki yolculardan Fuat D.'nin (55) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Yunus D. ve Sebiha D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü Şardan E. ise gözaltına alındı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.