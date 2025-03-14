Seri hırsız kabusu bitti: Camiden başlayıp şehirleri dolaştı, suçüstü yakalandı!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucu, İzmit'te bir camiye girerek hırsızlık yapan ve daha sonra farklı illerde hırsızlık olaylarına devam eden V.D. isimli şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelinin, İzmit'te dört farklı hırsızlık olayına karıştığı, ayrıca İstanbul ve Sakarya'da da benzer suçlar işlediği tespit edildi.

ÇALINAN EŞYALARLA YAKALANDI

İzmit'te bir camiden hırsızlık yapan kişinin yakalanması amacıyla harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir operasyonla seri hırsızı suçüstü yakaladı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, şüpheli V.D.'nin İzmit'in yanı sıra İstanbul ve Sakarya'da da hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi.Güvenlik güçlerinin titiz takibi sonucunda, V.D., İzmit'te bir hırsızlık girişiminde bulunduğu sırada kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda çalınan eşyaların bir kısmı ele geçirildi.Gözaltına alınan V.D., tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.