Seri katil 17 yıl kaçtı: Öyle bir yerde yakalandı ki...

POLİS ŞÜPHELİYİ 17 YIL SONRA YAKALADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yıllardır firarda olan Mehmet Ş.G.'nin Kartal bölgesinde dolaştığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Bölgede yoğunlaştırılan ekipler kısa süre sonra şüpheli Mehmet Ş.G.'nin Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi önünde olduğunu belirlendi. Dün saat 11.30 sıralarında düzenlenen operasyonda Mehmet Ş.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

DAHA ÖNCE 3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP AFLA TAHLİYE EDİLMİŞ

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Mehmet Ş.G.'nin 1998 yılında eşi Nurcan Güneş(36), eşinin annesi Güldenur Kılıç(58) ile eşinin kardeşi İsmail Kılıç(37)'ı tabancayla vurarak öldürdüğü, polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı. O tarihte cezaevine giren şüphelinin çıkarılan afla serbest bırakıldığı belirtildi. Serbest bırakıldıktan sonra cinayeti işleyen şüphelinin o tarihten bu yana firari olarak arandığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.