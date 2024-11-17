Serik’te feci kaza: Otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Manavgat istikametinden Serik istikametine gelen Hüseyin K.'nin kullandığı yolcu otobüsü hal yolundan gelip kavşakta bekleyen ve yeşil ışık yandığında sanayiye doğru hareket eden Ali Y. isimli şahsın kullandığı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada yolcu otobüsü çarptığı aracı yaklaşık 20 metre sürükledikten sonra şoförün direksiyonu kırması sonucu orta refuja çıktı burada palmiye ağacını da yerinden söken otobüs yaklaşık 20 metre daha sürüklenerek karşı şeride geçip kaldırıma çarparak durdu.

Kazanın meydana gelmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik devlet hastanesine sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsüne hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otobüste bulunan yolcular büyük bir korku yaşarken, otobüsün karşı şeride geçtiği anda karşı yönden gelen araçların dikkati, olası bir zincirleme kazayı önledi. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolda önlem alırken, belediye personeli ve araçları yolu temizledi. Bir süre trafiğe kapanan yol trafik ekiplerinin çalışması sonucu kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı. Otobüs şoförü gözaltına alınırken, Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.