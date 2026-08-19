Kaza, saat 15.30 sıralarında Serik ilçesi Cumalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havalimanından Belek'te bulunan bir otele turist yolcu taşıyan Ogün B. yönetimindeki 07 CHU 238 plakalı VİP minibüs ile Mehmet E. idaresindeki tali yoldan çıkan 07 YT 694 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü Mehmet E. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ ARAÇTAN ÇIKARILDI



Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kamyonette sıkışan sürücünün kurtarılması için çalışma başlattı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Mehmet Ersöz, sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücüye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Serik'te VİP minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

TURİST AİLE KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI



Öte yandan kaza yapan VİP minibüste bulunan ve havalimanından Belek'teki otellerine transfer edilen 5 kişilik turist aile, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası yolculuklarının aksamaması için olay yerine başka bir VİP minibüs çağrıldı. Turist aile, yeni minibüsle konaklayacakları otele gönderildi. Kazanın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.