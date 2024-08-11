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Giriş Tarihi: 11.8.2024 21:01 Son Güncelleme: 11.8.2024 21:07

Serinlemek için baraj gölüne giren bir kişi boğuldu

Tunceli’de serinlemek için baraj gölüne giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından tahkikata başlandı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Serinlemek için baraj gölüne giren bir kişi boğuldu

Tunceli-Elazığ karayolu Mazgirt Köprüsü yakınlarında akşam saatlerinde 33 yaşındaki Bilgin Ç. serinlemek için baraj gölüne girdi. Akıntıya kapılan şahıs gözden kaybolurken yanında bulunan arkadaşları durumu Köprü Jandarma Karakolu Komutanlığı'na bildirdi. 112 ekiplerine haber verilirken Bilgin Ç. jandarma personeli tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bilgin Ç. daha sonra Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzincan İliç nüfusuna kayıtlığı olduğu öğrenilen Bilgin Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken olaya ilişkin Cumhuriyet Savcısı tarafından tahkikata başlandı.

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Serinlemek için baraj gölüne giren bir kişi boğuldu
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