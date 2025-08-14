Serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Üzücü olay sabah saatlerinde Karavca Mahallesi'ndeki bir restoranın önündeki gölde meydana geldi. Restorana gelen Demir, bir süre sonra göle girmek istedi. Restoranın önünde bulunan korkuluklardan suya atlayan Tolga Demir, kısa süre içinde gözden kayboldu. Olayı gören restoran çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Side Su Altı Arama Kurtarma Gençlik ve Spor Kulübü'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Bir saatlik çalışmanın ardından Demir'in cansız bedeni dalgıçlar tarafından 17 metre derinlikten çıkarıldı. Olayı duyar duymaz göl kenarına gelen yakınları sinir krizi geçirdi.