Serinlemek için girdiği Köprüçay Irmağı’nda kayboldu

Antalya'nın Karabük Mahallesi'nde, 18 Ağustos 15.30 sıralarında serinlemek amacıyla Köprüçay Irmağı'na giren Ahmet Yıldız, akıntıya kapıldı. Arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından gözden kaybolan Yıldız'ın bulunması için jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

TAKVİYE EKİPLER GELDİ

Jandarma ekipleri, karadan yapılan arama çalışmasından sonuç alınamayınca bölgeye AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri çağrıldı.Side SAK dalgıçları ve diğer ekipleri hava kararıncaya kadar ırmakta 2 ayrı noktada arama yaptı. Akşam saatlerinde su altındaki arama çalışmalarına ara verildi. Karada arama çalışmaları gece de sürdürüldü. Sabah, havanın aydınlanmasıyla ekiplerin su altında arama çalışmaları devam etti. Ahmet Yıldız'ın yankıları ise olay yerine bekleyişini sürdürüyor.