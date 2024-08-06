Serinlemek için gölete giren baba-kız boğuldu

Olay, akşam saatlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Balıkalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için gölete giren Hamit Ç. (32) ile 14 yaşındaki kızı Gönül Ç. bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koşarken baba ile kızı kısa süre sonra suda kayboldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve sualtı dalgıç ekibi sevk edildi.