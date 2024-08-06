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Giriş Tarihi: 6.8.2024 22:23

Serinlemek için gölete giren baba-kız boğuldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren Hamit Ç. (32) ile 14 yaşındaki kızı Gönül Ç. boğularak hayatını kaybetti

İHA
Serinlemek için gölete giren baba-kız boğuldu

Olay, akşam saatlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Balıkalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için gölete giren Hamit Ç. (32) ile 14 yaşındaki kızı Gönül Ç. bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koşarken baba ile kızı kısa süre sonra suda kayboldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve sualtı dalgıç ekibi sevk edildi.



BABA İLE KIZIN CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu baba Hamit Ç. ile kızı Gönül Ç.'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Serinlemek için gölete giren baba-kız boğuldu
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