Serinlemek için kanala giren Adem Oruç: Kanalda boğularak hayatını kaybetti

Adana Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Bahçelievler Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında sıcaktan bunalan Adem Oruç, arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına girdi.Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Oruç, suda sürüklenip gözden kayboldu!

SUYA GİRDİĞİ ALANDAN 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Su üzerinde çırpınan Adem Oruç bir süre sonra gözden kayboldu.Durumu anlayan arkadaşları yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kanalda arama çalışması başlatan dalgıç polisler, suya girdiği noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Oruç'un cansız bedenine ulaştı. Ekiplerin kıyıya çıkardığı Adem Oruç'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.