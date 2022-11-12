Serum fizyolojik nedir? Serum fizyolojik ne işe yarar, ne için kullanılır?

Serum fizyolojik hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, ''Serum fizyolojik nedir, ne işe yarar, ne için kullanılır?'' sorularını yöneltiyor. Özellikle bebek ve küçük çocukları olan ebeveynlerin araştırdığı serum fizyolojik eczanelerden tedarik edilen bir tür saf sudur. Peki, Serum fizyolojik nedir, ne işe yarar? Serum fizyolojik ne için kullanılır? İşte tüm detaylar…
Doktorlar tarafından tavsiye edilen serum fizyolojik, eczanelerden tedarik edilen bir tür saf sudur.
Halk dilinde tuzlu su olarak bilinen serum fizyolojik, 100 ml çözeltiler halinde hazırlanan, içerisinde 0,9 gr sodyum klorür ve buna ek olarak yardımcı madde içeren çözeltilere denmektedir.
Serum fizyolojik, burun ve göz sağlığında ve temizliğinde kullanılan bir çözeltidir. Özellikle burun ve geniz tıkanıklığında etkili olduğu bilinmektedir.
Mukus yüzünden zorlaşan burun temizliğinde kullanılır. Fazla salgının yok edilmesinde faydalıdır.
Nemlendirici özelliği sayesinde yetişkinlerde burun kuruluğunu hızlıca giderir.
Burun akıntısı nedeniyle soluk alıp vermede yaşanan problemleri çözer.
Tıp biliminde kullanılan bir serum türü olan serum fizyolojik, izotonik yapıda olmasından dolayı gözün herhangi bir cisimden etkilenmesinden sonra hijyen amaçlı kullanılabilir.
NOT: Doktor tavsiyesi olmadan kullanılması önerilmemektedir.