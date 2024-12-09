Servis kazaya karıştı: 7’si öğrenci 9 kişi yaralı

Ankara Polatlı'da Vasfi Acar'ın kullandığı hafif ticari araç, Ali Kaya'nın kullandığı okul servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan okul servis aracında bulunan öğrencilerden ikisi camdan fırlayarak yola savruldu. Kazada okul servis aracı sürücüsü Ali Kaya ve hafif ticari araç sürücüsü Vasfi Acar ile 7 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ambulansları ve itfaiye aracı geldi. Yaralılar Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.