Servis minibüsü kaza yaptı: 1 bebek öldü 5 kişi yaralandı

Bursa-Yalova Karayolu üzerinde seyir halinde olan Muharrem B.'nin kullandığı servis minibüsü, yağışlı ve kaygan yol nedeniyle kontrolden çıktı. Yolda savrulan ve hızla refüje çarpan minibüs takla atıp devrildi.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi, ambulans ve polis sevk edildi. Araç içinde sıkışan yolculara müdahale eden kurtarma ekipleri, minibüsten çıkardıkları bir bebeği hemen sağlık ekiplerine teslim etti. Araçtaki diğer yaralılar da sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı olan Tuğsem Akşa isimli bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise Çekirge Devlet Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanelerinde tedavi altına alındı. Servisteki Akşa ailesinin, bir yakınlarının asker uğurlamasına gittikleri öğrenildi.