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Giriş Tarihi: 21.10.2022 12:10 Son Güncelleme: 21.10.2022 12:42

Sevcan Demir davasından karar: Savcı Müebbet istedi mahkeme beraat verdi!

Esenyurt'ta bir süredir birlikte olduğu Kenan Daniş (30) ile tartıştıktan sonra daireden düşerek hayatını kaybeden bir çocuk annesi Sevcan Demir'in (31) ölümüne ilişkin görülen davada karar açıklandı. Cumhuriyet savcısı Kenan Daniş’in “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istemişti, mahkeme ise sanığın beraatına karar verdi.

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Sevcan Demir davasından karar: Savcı Müebbet istedi mahkeme beraat verdi!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Sevcan Demir ile sanığın kavga ettiklerinin sabit olması ve sanığın maktulün annesini arayarak öldüreceğini ifade ettikten hemen sonra ölüm olayının gerçekleştiği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede maktulün sanık tarafından balkondan atılarak kasten öldürüldüğü iddia edildi. Yapılan incelemelerde bir ajandanın içinde "Oğlum seni annesiz bırakıyorum affet" yazısı bulundu. Bilirkişi intihar notundaki yazının maktule ait olduğunu bildirdi. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Kenan Daniş bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada maktulün ailesi ve tarafların avukatları da hazır bulundu.

"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Duruşmada son savunmalarını yapması için kendisine söz verilen tutuklu sanık Kenan Daniş "Kendisine bir şey yapmasından korktuğum için kalkıp evine gittim. Biz tartışırken Sevcan yatak odasındaki ufak aynayı alıp kendisini banyoya kilitledi. Ben de bir sıkıntı olmasın diye kapıyı kırdım. Elindeki aynayı düşürmek için kendisini iki kolum ile sarstım. Mutfağa götürdüm. Bana vurmaya ve bıçağı almaya çalıştı. Ben de sakinleşmesi için çenesini ısırdım. Nitekim sakinleşti. Daha Ben arabayla kendi evime gitmek için yola çıktım. 15 dakika sonra Yeşim bana 'Bu kız kendine alkol alacak, kendine bir şey yapabilir' şeklinde mesaj atınca yeniden eve döndüm. Ben Sevcan'ı sakinleştirdim. Benim aklıma daha bir şey yapacağı aklıma gelmedi. 3 dakika geçti geçmedi ses gelmeyince ben odanın kapısını açtık. İçerde kimse yoktu. Balkonun kapısı zaten az açılıyordu. Kapı açıktı. Aklıma kötü bir şey yapacağı aklıma gelmedi. Balkondan aşağı doğru baktım kendisi yerde kanlar içinde yatıyordu. Hızlıca aşağı indim. Dili boğazına kaçmasın diye müdahale ettim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

BERAAT ETTİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın "Kasten öldürme" suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delillerin olmamasını göz onunda bulundurarak beraatına ve tahliyesine hükmetti.

"KARDEŞİMİ BİLEREK, İSTEYEREK KATLETMİŞTİR"

Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Sevcan Demir'in kardeşi Coşkun Demir "Kararı kabul etmiyoruz. Beraat kararı çok ağır bir karardır. Şahıs kardeşimi bilerek ve isteyerek katletmiştir. Bu şahıs ses kaydındakileri söyleyip eylemini gerçekleştiriyor ve kız kardeşimi balkondan atarak katlediyor. Beraatı kabul edilir bir şey değildir. Bu haksızlığın bir anda önce giderilmesini ve şahsın cezalandırılmasını istiyoruz. Diğer şekilde hiç kimseye hakkımız helal değildir" dedi.

"BENİM KIZIM BU KARARLA BİR KEZ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ"

Sevcan Demir'İn annesi Seyran Tosun ise göz yaşlarına hakim olamayarak "Adalet Bakanıma, Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Ben bir anneyim. Benim kızımı öldüreceğini zaten 2021'in 8 Martında söylüyor. Kızım beni bir gün önce arıyor anne Kenan beni öldüreceğini söyledi diyor. Bu nasıl bir kanun. Sesleniyorum. Sevcan'lar ölmesin artık, yeter artık. Bu adam zaten ıspatlı şahitli, öldüreceğim, kardeşlerini de oğullarını da göndermezsen bu evladının ölüsünü öpeceksin diyor. Öldü öldü başında bekliyorum diyor. Ben bu adamın tekrar yakalanıp ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyorum. Kızımla konuşurken dakikalar içinde kızımın sesi kesildi. Böyle bir adalet olursa kadınlar çocuklar ölecek. Kızım ayrılmaya karar verince kabul edemedi bu adam. Benim kızım bu kararla bir kez daha öldürüldü" şeklinde konuştu.

Avukat Burhan Sınar ise karara itiraz edeceklerini belirterek "Sanık tasarlayarak canice hisle maktulü öldürmüştür ve intihar süsü vermiştir. Dosyada bütün deliller mevcuttur" dedi.

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Sevcan Demir davasından karar: Savcı Müebbet istedi mahkeme beraat verdi!
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