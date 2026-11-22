İNDİRİM İSTEDİ, FİYAT DÜŞÜRDÜ

Sipariş vermek istediği çiçeği seçen vatandaş, ilk olarak bin lira fiyat aldı. Emekli astsubay olduğunu belirterek asker indirimi olup olmadığını sorması üzerine kendisine 850 lira fiyat verildi. Çiçeğin teslim edilmesinin ardından bilgilendirilmek istediğini de belirten vatandaş, karşı taraftan olumlu yanıt aldı.



DOLANDIRILDIĞINI ÖDEME MESAJIYLA ANLADI

Ödemeyi gerçekleştirmek isteyen Fuat Uçakkuş, karşı tarafın gönderdiği mesajla şüphelenmeye başladı. Şüpheli şahıs, paranın bireysel olarak gönderildiğini, muhasebe tarafından iade edileceğini ve ödemenin bu kez e-ticaret seçeneği kullanılarak yeniden yapılması gerektiğini belirtti. Mesajın ardından dolandırıldığını anlayan emekli astsubay, parasını geri alamadı.