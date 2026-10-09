Sevdiğim Sensin 20.bölüm izle: Star TV ile Sevdiğim Sensin son bölüm yayınlandı!

Star TV'de yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinin 20. bölümü izleyiciyle buluştu. Yeni bölümü ekran başında takip edemeyen izleyiciler, bölümün yayın bilgilerini ve izleme seçeneklerini araştırıyor. Sevdiğim Sensin 20. bölüm izle araması yapanlar, son bölüme ilişkin detaylara ulaşmak için Star TV'nin resmi platformlarını takip ediyor.
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Helin Kandemir'i buluşturan Sevdiğim Sensin, 20. bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Dizinin yeni bölümlerini aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz;
Erkan'ın işiyle ilgili önemli bir yanlışa sebep olan Dicle, hatasını telafi etmek için harekete geçer. Sonunda Dicle, Erkan'ın bile beklemediği bir gelişmeye imza atarak projede önemli bir ilerleme sağlar. Dicle'nin bazı sorunları kendi başına çözmesi, İnci'nin köşkte onu baskı altına almasını ve çaresiz bırakmasını zorlaştırır. Ancak İnci pes etmez ve bu kez gözünü Havva'ya diker. Gizli planını devreye sokmaya hazırlanan İnci, köşkte dengeleri değiştireceği bir adım atar. Şirin'in çıkmasıyla büyük bir sevinç yaşayan Dicle, İnci'nin karşısına çıkmasıyla zor bir karar vermek zorunda kalır.
Şirin'in barınabilmesi için beklenmedik bir yol seçen Dicle, Fatoş'un desteğiyle hayatında yeni ve farklı bir yolculuğa çıkar. Ali Cabbar ise Esat'la ilgili kötü planını uygulamaya devam ederken ilk kez bir açık verir. Üstelik bu açık, köşkte yaşayanlardan birinin dikkatinden kaçmaz. Civan'a gerçeği anlatmasının ardından umutsuzluğa kapılan Nilüfer ise hiç beklemediği bir hamleyle karşılaşır. Dicle'nin yardımıyla gerçekleştirdiği plan, Nilüfer için beklenmedik sonuçlar doğururken Dicle ve Erkan bu kez daha önce hiç olmadıkları kadar sert bir şekilde karşı karşıya gelir.