Sevdiğim Sensin 20.bölüm izle: Star TV ile Sevdiğim Sensin son bölüm yayınlandı!

Şirin'in barınabilmesi için beklenmedik bir yol seçen Dicle, Fatoş'un desteğiyle hayatında yeni ve farklı bir yolculuğa çıkar. Ali Cabbar ise Esat'la ilgili kötü planını uygulamaya devam ederken ilk kez bir açık verir. Üstelik bu açık, köşkte yaşayanlardan birinin dikkatinden kaçmaz. Civan'a gerçeği anlatmasının ardından umutsuzluğa kapılan Nilüfer ise hiç beklemediği bir hamleyle karşılaşır. Dicle'nin yardımıyla gerçekleştirdiği plan, Nilüfer için beklenmedik sonuçlar doğururken Dicle ve Erkan bu kez daha önce hiç olmadıkları kadar sert bir şekilde karşı karşıya gelir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör