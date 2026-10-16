Haberler Yaşam Haberleri Sevdiğim Sensin 21. bölüm izle: Star TV ile Sevdiğim Sensin son bölüm me ekranı
Giriş Tarihi: 16.10.2026 00:32 Son Güncelleme: 16.10.2026 01:08

Sevdiğim Sensin 21. bölüm izle: Star TV ile Sevdiğim Sensin son bölüm me ekranı

Sevdiğim Sensin 21. Bölümü ile Star TV de seyirci ile buluştu. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde Nilüfer'in hem ilaç hem de Dicle'nin hazırladığı bitki karışımını içtikten sonra bayılması büyük bir krize yol açar. Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümü kaçıranlar, diziyi yeniden izleyebilmek için internet üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. İşte Sevdiğim Sensin 21. Bölüm izleme linki…

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Sevdiğim Sensin 21. bölüm izle: Star TV ile Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle
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Sevdiğim Sensin dizisinin merakla beklenen 21. bölümü Star TV'de yayınlandı. Yeni bölümü kaçıran izleyiciler, dizinin son bölümünü yeniden izleyebilmek için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. İşte Sevdiğim Sensin 21. bölüm izle linki.

Sevdiğim Sensin 21. bölüm izle: Star TV ile Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle

SEVDİĞİM SENSİN 21. BÖLÜM İZLE

Sevdiğim Sensin dizisinin 15 Ekim 2026 Perşembe günü yayınlanan 21. bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/sevdigim-sensin

Sevdiğim Sensin 21. bölüm izle: Star TV ile Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle

SEVDİĞİM SENSİN SON BÖLÜM KONUSU

Nilüfer'in hem ilaç hem de Dicle'nin hazırladığı bitki karışımını içtikten sonra bayılması büyük bir krize yol açar. Fakat kısa sürede kendine gelir. Ancak yaşananlar Dicle'yi derinden sarsar. Pişmanlık duygusuyla boğuşan Dicle, bir yandan da kendini herkesten dışlanmış hisseder. Olayın ağırlığını üzerinden atan Erkan ise Dicle'nin kalbini yeniden kazanmak için bir jest yapar.

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Sevdiğim Sensin 21. bölüm izle: Star TV ile Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle

Ancak Esat'ın sürpriz uyanışı ve bu süreçte öğrendiği büyük sırrı açığa çıkarmasıyla her şey altüst olur. Aldur ailesi hiç olmadığı kadar sarsılırken Erkan, geçmişiyle ve gerçek kimliğiyle yüzleşmek zorunda kalır. Dicle ise kendini çok zor bir durumda bulur. Erkan'ı en çok yaralayan, Dicle'nin ihaneti ve ona söylediği yalandır.

Sevdiğim Sensin 21. bölüm izle: Star TV ile Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle

Derya'nın hayatındaki değişikliği öğrenen Ali, kontrolü kaybetmemek ve Derya'yı yakınında tutmak için yeni bir plan yapar. Erkan öfkesini Dicle'den çıkarırken Dicle giderek tükenir ve hayatını değiştirecek büyük bir kararın eşiğine gelir.

Sevdiğim Sensin 21. bölüm izle: Star TV ile Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle

Üstelik radikal bir karar alan yalnızca Dicle de değildir. İnci hakkında öğrendiği gerçek, Derya'yı da harekete geçirir. Civan'ı da yanına alan Derya, merkezi terk eder.

Sevdiğim Sensin 21. bölüm izle: Star TV ile Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle

Üç kardeşin hayatlarına yön vermek için aldığı kararlar, Ferman'ın gözünde onları yeniden hedef hâline getirir. Yaptıklarından pişman olan Erkan, Dicle'den af dilemek için karşısına çıktığında artık karşısında tanıdığı eski Dicle yoktur.

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Sevdiğim Sensin 21. bölüm izle: Star TV ile Sevdiğim Sensin son bölüm me ekranı
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