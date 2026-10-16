Sevdiğim Sensin 21. bölüm izle: Star TV ile Sevdiğim Sensin son bölüm me ekranı

Ancak Esat'ın sürpriz uyanışı ve bu süreçte öğrendiği büyük sırrı açığa çıkarmasıyla her şey altüst olur. Aldur ailesi hiç olmadığı kadar sarsılırken Erkan, geçmişiyle ve gerçek kimliğiyle yüzleşmek zorunda kalır. Dicle ise kendini çok zor bir durumda bulur. Erkan'ı en çok yaralayan, Dicle'nin ihaneti ve ona söylediği yalandır.