‘Sevgi Evleri’nde büyüdü, satrançta Avrupa ikincisi oldu

BAKANLIĞIN SEVGİ EVİNDE BÜYÜDÜ

Miraç Melih Topuz'un antrenörü Oğuzhan Deniz ise, "Aile Bakanlığı'nda aynı zamanda görev yapıyorum. 2018 yılında Miraç ile çocuk evleri sitesinde satranca başladık. Bakanlığımızın ve Satranç Federasyonu'nun projesi olan satranç sınıfları açılmıştı. Orada çok güzel çalışmalar yaptık. Miraç gibi başarılı olan öğrencilerimizde vardı. Tabi miraç bu süreçte satrancı çok aşırı sevdi, yoğun çabalar gösterdi. Sürekli benden yeni kitaplar, yeni soru bankaları istiyordu. Sürekli kitap veriyordum. Her hafta bir kitap bitiriyordu. Biz daha yoğun çalışmalar yaparak il ve ulusal turnuvalara katıldık, orda da birçok başarılar elde etti. Birçok kez Elazığ birincisi oldu 2022 yılında Türkiye şampiyonu oldu. Çok muazzam bir başarıydı tabi hepimiz gurur duyduk ve milli takıma seçildi. Ülkemizi temsil etmek için Romanya'da Dünya Yaş Grupları Turnuvası'na katıldı. Orada da 105. sırada başlayıp 19. sırada bitirdi. 2023 yılında Türkiye ikincisi oldu. Mayıs ayında Arnavutluk'ta Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olarak çok büyük bir gurur yaşattı. Miraç hakikaten satrancı çok sevdi ve geliştirdi. Kurumlarımızda kalan birçok öğrencimize örnek oldu. Rol model olarak örnek alınacak bir çocuk ve çalışarak başarı elde edilebileceğini kanıtladı. Bu süreçte Bakanlığımız, Satranç Federasyonumuz ve federasyon başkanımız çok destek oldular sağ olsunlar. Bizlerde çok yoğun çalışmalar yaptık. Emek veren, destek olan herkese çok teşekkür ederiz. Miraç bundan sonra ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele etmeye çalışmaya devam edecek ve grandmaster olma yolunda çalışmalara devam edecek" ifadelerini kullandı