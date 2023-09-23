‘Sevgi Evleri’nde büyüdü, satrançta Avrupa ikincisi oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sevgi evlerinde yetişen çocuklar, sporda elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor. Elazığ'da yaşayan 15 yaşındaki Miraç Melih Topuz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının evlerinde yetişti, henüz 10 yaşındayken satrançla tanıştı. 5 yılda azimle çalışarak önemli başarılar elde eden Topuz, son olarak Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonasında ikinci oldu. En büyük destekçisi antrenörü olan Miraç Melih Topuz'un hedefi, milli takım formasıyla şampiyonluk elde etmek.
BEŞ YIL ÖNCE SATRANÇLA TANIŞTI
Miraç Melih Topuz, 2018'de satrançla tanıştığını belirterek şunları söyledi: "Aile Bakanlığımızın Satranç Federasyonu İle beraber oluşturduğu satranç sınıflarında temel eğitimimi Oğuzhan hocamızdan aldım. Satrancı kısa sürede çok sevdim ve geliştirdim. Hocamızdan sürekli satranç soru bankası istiyordum. Her hafta en az 1 kitap bitiriyordum. Daha fazla gelişebilmem için hocamızla ilimizde düzenlenen turnuvalara katıldım ve 29 Ekim turnuvasında Elazığ üçüncüsü olarak ilk defa dereceye girdim, inanılmaz bir mutluluk yaşamıştım. En büyük hayalim Milli Takım forması giyerek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekti. 5 yıllık süreçteki yoğun çalışmaların ardından 2022 yılında Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olarak en büyük hayalim olan Milli Takıma seçildim. 2022 yılında milli formayla Romanya'daki Dünya Yaş grupları şampiyonasında Dünya 19.'su oldum. Bu yıl Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında Türkiye İkincisi oldum. 22 Mayıs 2023 tarihinde ise Arnavutluk'ta Milli Takımımızı temsilen katıldığım Avrupa okullar şampiyonasında Avrupa ikincisi oldum. Bugünlere gelmemde çok büyük desteği olan Aile Bakanlığımıza, Satranç Federasyonuna, Oğuzhan hocama ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim"
BAKANLIĞIN SEVGİ EVİNDE BÜYÜDÜ
Miraç Melih Topuz'un antrenörü Oğuzhan Deniz ise, "Aile Bakanlığı'nda aynı zamanda görev yapıyorum. 2018 yılında Miraç ile çocuk evleri sitesinde satranca başladık. Bakanlığımızın ve Satranç Federasyonu'nun projesi olan satranç sınıfları açılmıştı. Orada çok güzel çalışmalar yaptık. Miraç gibi başarılı olan öğrencilerimizde vardı. Tabi miraç bu süreçte satrancı çok aşırı sevdi, yoğun çabalar gösterdi. Sürekli benden yeni kitaplar, yeni soru bankaları istiyordu. Sürekli kitap veriyordum. Her hafta bir kitap bitiriyordu. Biz daha yoğun çalışmalar yaparak il ve ulusal turnuvalara katıldık, orda da birçok başarılar elde etti. Birçok kez Elazığ birincisi oldu 2022 yılında Türkiye şampiyonu oldu. Çok muazzam bir başarıydı tabi hepimiz gurur duyduk ve milli takıma seçildi. Ülkemizi temsil etmek için Romanya'da Dünya Yaş Grupları Turnuvası'na katıldı. Orada da 105. sırada başlayıp 19. sırada bitirdi. 2023 yılında Türkiye ikincisi oldu. Mayıs ayında Arnavutluk'ta Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olarak çok büyük bir gurur yaşattı. Miraç hakikaten satrancı çok sevdi ve geliştirdi. Kurumlarımızda kalan birçok öğrencimize örnek oldu. Rol model olarak örnek alınacak bir çocuk ve çalışarak başarı elde edilebileceğini kanıtladı. Bu süreçte Bakanlığımız, Satranç Federasyonumuz ve federasyon başkanımız çok destek oldular sağ olsunlar. Bizlerde çok yoğun çalışmalar yaptık. Emek veren, destek olan herkese çok teşekkür ederiz. Miraç bundan sonra ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele etmeye çalışmaya devam edecek ve grandmaster olma yolunda çalışmalara devam edecek" ifadelerini kullandı