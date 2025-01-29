Kocaeli'nde zihinsel engelli öğrencilere eğitim veren öğretmen Zeynep Bulut, "Sevgi Varsa Engel Yok" hareketini başlattı. Zeynep öğretmenin kurduğu dernek kısa sürede 150 bin gönüllüye ulaştı. İyilik hareketini dernekleştiren Zeynep öğretmen, hiç yaş günü kutlamayan engelli çocukları tek tek bulup doğum günlerini kutlayıp destek oldu. Zeynep Bulut, sınırları aşan iyilik hareketi ile Almanya, Fransa ve Avusturya gibi birçok ülkedeki engelli yakını gurbetçilere ise ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Karamürsel ilçesinde yaşayan öğretmen Zeynep Bulut, yürekleri çocuk, yaşları büyük zihinsel engelli bireylere öğretmenlik yapıyor.Öğrencileriyle güçlü bir bağ kuran Zeynep öğretmen, içe kapanık öğrencilerini zamanla topluma kazandırmayı başardı. Onların her gelişimini takip eden Zeynep öğretmen, zihinsel engelli öğrencileriyle olan 5 yıllık eğitim serüvenini SABAH'a anlattı. Çocuk gelişimi ve yaratıcı drama alanlarında eğitimler aldıktan sonra yaşları 18 – 55 arasında fakat zihin yaşları 5 – 8 arasında olan, 20'nin üzerinde bir çocuk grubuna eğitim vermeye başladığını belirten Zeynep Bulut, "Sınıfa girdiğimde hepsinin bir anda bana bakması, gözlerindeki ışığın parlaması, o duyguyu tarif edemem. Gözlerindeki ışık tüm karamsarlığımı aydınlattı ve o an yaşları büyük, yürekleri küçük bu çocukların öğretmenleri olmaya karar verdim. Zamanla hep beraber sevgi dilini keşfettik. Bu şekilde tiyatrolar çıkardık, etkinlikler yaptık. Daha sonra da sosyal ortamlara girdik. Sınıf içindeki eğitimimizi dışarıya taşıdık" dedi.Zamanla öğrencileri ile arasında güçlü bir bağ kurulduğunu belirten Zeynep öğretmen, "Geçtiğimiz günlerde hastalandığım için okula gelememiştim. Öğrencilerimden Yusuf, bana bir sürpriz yaptı. Arkasına bir şey saklayarak kapıya geldi. Gözlerimi kapatmamı söyleyip bana mandalina verdi. Sonra bana 'Mandalinayı hemen ye, bir daha hasta olma' dedi.