Sevgililer Günü öncesi akılalmaz hırsızlık: Çiçekçide para bulamayınca...

İlginç olay önceki gün akşam saatlerinde Bakırköy'e bağlı Kartaltepe Mahallesi Pelinli sokakta bulunan bir çiçekçi dükkanında meydana geldi.
Hırsızlardan biri kapıyı kırarak içeri girdi. Diğeri ise kapıda gözcülük yaptı. İçeri giren hırsız kasaya yöneldi ve kasada para bulamayınca bir süre oturduktan sonra sevgililer günü için hazırlanan bir kova içindeki 300 adet gülü çalarak kaçtı. 300 adet gülün dükkana yaklaşık 90 Bin TL zararı olduğu öğrenildi.
"ÇİÇEKLERİMİZİ GERİ GETİRSİN"
Çiçeklerin çalınma anları kameraya da anbean yansıdı. Olaya ilişkin konuşan dükkan sahibi Kaan Mete, şunları söyledi: "11 şubat salı akşamı saat 21.00'da kapanıştan hemen sonra bir şahıs dükkanımızın kapısını kırarak içeri giriş yapıyor. İçeride her şeyin yerini biliyormuş gibi kasayı kontrol ediyor ve sonrasında kasada nakit bulamayınca bir kova gül çalarak olay yerinden uzaklaşıyor.