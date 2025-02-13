Sevgililer Günü öncesi akılalmaz hırsızlık: Çiçekçide para bulamayınca...

Hırsızlardan biri kapıyı kırarak içeri girdi. Diğeri ise kapıda gözcülük yaptı. İçeri giren hırsız kasaya yöneldi ve kasada para bulamayınca bir süre oturduktan sonra sevgililer günü için hazırlanan bir kova içindeki 300 adet gülü çalarak kaçtı. 300 adet gülün dükkana yaklaşık 90 Bin TL zararı olduğu öğrenildi.