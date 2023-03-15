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Giriş Tarihi: 16.3.2023

‘Sevgilimden ayrıldım herkese benden lahmacun’

Sevgilisinden ayrılan 26 yaşındaki İlyas “Biz rezervasyon yaptık gidemedik. Size rezerve ettim, siz gidin” yazılı reklam afişleriyle 115 bin 586 nüfuslu Nubaybin’e lahmacun ısmarladı

İHA
‘Sevgilimden ayrıldım herkese benden lahmacun’
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 26 yaşındaki İlyas isimli vatandaş, geçtiğimiz aylarda kız arkadaşı Meryem ile olan sorunlarını çözemeyince farklı bir yola başvurdu. İlçede bulunan bütün reklam panolarına ilan vererek kız arkadaşına olan sevgisini gösteren İlyas, kadın vatandaşlardan tam not aldı. Verdiği reklamlarda Türkçe ve Kürtçe yazılar yazan İlyas, her ilanın altına QR kod ekleyerek kodları okutanlara birçok şarkı hediye etti.
İlerleyen zamanda kendisini affettiremeyen İlyas, kız arkadaşıyla yollarını ayırmaya karar verdi. Bunun üzerine, billboardlara ilan vererek Nusaybin ilçesinde yaşayan vatandaşları ilçede bulunan bir lokantaya davet etti ve bütün ilçeye lahmacun ısmarlama kararı aldı.



'BİZ GİDEMEDİK SİZ GİDİN'
İlyas'ın bütün ilçeye lahmacun ısmarlama sebebi ise kız arkadaşının en sevdiği yemek olması. İlyas, billboardlara astırdığı afişlerde ise, "Biz rezervasyon yaptık gidemedik. Size rezerve ettim, siz gidin" yazsını yazdırdı.
Lokanta sahibi Bilal Bengü, "5 gün önce İlyas beni aradı ve bana, 'O lokantaya kız arkadaşımla lahmacun yemeye gelecektik ancak biz ayrıldık gelemiyoruz' dedi. Bu yüzden bütün Nusaybin halkına lahmacun ısmarlamak istediğini söyledi. Biz de bütün Nusaybin halkını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Vatandaşlardan Muhammed Emin Irmak ise "Leyla ile Mecnun vardı, Ferhat ile Şirin vardı 21. yüzyılın aşkı da Meryem ve İlyas'ın" dedi.

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‘Sevgilimden ayrıldım herkese benden lahmacun’
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