Sevgilisinden ayrıldı, yaşadığı ilçeye o büyük jesti yaptı: Herkese...

İlerleyen zamanda kendisini affettirmeyen 26 yaşındaki İlyas, kız arkadaşıyla yollarını ayırmaya karar verdi. Bunun üzerine gizli aşık İlyas, billboardlar üzerinden Nusaybin ilçesinde yaşayan vatandaşları ilçede bulunan bir lokantaya davet etti ve bütün ilçeye lahmacun ısmarlama kararı aldı. İlyas'ın bütün ilçeye lahmacun ısmarlama sebebi ise kız arkadaşının en sevdiği yemek olması. İlyas, billboardlara astırdığı afişlerde ise, "Biz rezervasyon yaptık gidemedik. Size rezerve ettim, siz gidin" yazsını yazdırdı. Vatandaşlardan Muhammed Emin Irmak, İlyas'ı takdir ettiğini belirterek, "Leyla ile Mecnun vardı, Ferhat ile Şirin vardı 21. Yüzyılın aşkı da Meryem ve İlyas'ın aşkıdır" dedi.