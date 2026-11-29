Aksaray'da Necati Doğanay (35), sevgilisi ve 2 çocuk annesi Rabia Yeşildağ'ı (33) çıkan tartışmada tabanca ile vurarak öldürdü. Genç kadının öldüğünü anlayan katil zanlısı cesetle birlikte yakınlardaki jandarma noktasına giderek teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. Rabia Yeşildağ ve sevgilisi Necati Doğanay arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine Doğanay, araç içerisinde genç kadına tabanca ile 2 el ateş etti. Rabia'nın hareketsiz kaldığını gören Doğanay, araçla birlikte yakınlardaki jandarma noktasına giderek sevgilisini vurduğunu söyledi.

Araçta kanlar içerisindeki genç kadını gören ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Rabia Yeşildağ'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Katil zanlısı Necati Doğanay ise olayın gerçekleştirdiği yerin polis mıntıkası olması nedeniyle emniyet güçlerine teslim edildi. Doğanay'ın evli ve 3 çocuğunun olduğu öğrenildi. Rabia Yeşildağ'ın 25 gün önce eski eşi tarafından öldürülen Şefika Yeşildağ'ın akrabası olduğu öğrenildi.