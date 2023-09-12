Haberler Yaşam Haberleri Sevgilisinin ailesi darp etti, hastanede öldü
Giriş Tarihi: 13.9.2023

Sevgilisinin ailesi darp etti, hastanede öldü

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Sevgilisinin ailesi darp etti, hastanede öldü
Ankara'nın Sincan ilçesinde Fatih Sürücü, mahalleden tanıştığı M.Ö. adlı kızla arkadaşlık kurdu. İddiaya göre kız arkadaşı M.Ö.'nün çağırması üzerine 9 Eylül Cumartesi günü kızın evine giden Sürücü, apartman önünde kızın akrabaları tarafından saldırıya uğradı. M.Ö.'nün babası ve eniştesi, genç adamı darp ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis her iki tarafı da gözaltına aldı. Sürücü, doktor muayenesinin ardından kızın ailesinin şikâyeti üzerine, "Çocuğun cinsel istismarı suçundan" polis merkezine götürüldü. Kafasında ve kollarında kesikler bulunur halde götürüldüğü karakolda rahatsızlandığı ileri sürülen Sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Sürücü ailesinin şikâyeti üzerine bu kez saldırıyı gerçekleştirenler emniyete götürüldü. Ancak ölüm olayına rağmen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Sürücü'nün darp edilmesine rağmen neden kapsamlı şekilde tedavi altına alınmadığı araştırılıyor. Anne Hülya Sürücü, "Olay günü saat 10.00'da M.Ö. ile buluştu. 'Bu kız bugün senin başına iş açacak' dedim. Acım çok taze. Hepsi bulsun cezasını. Oğlumu pusuya düşüren M.Ö. ifade değiştiriyormuş" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İBB'nin algı operasyonu çöktü: Kendi personeli bile bozuk merdiveni kabul etti! Göz göre göre yalan söylediler...
İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı! Hamile kadın aracın altında kaldı
İBB'nin A Haber'e yönelik kara propagandasına Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
'İmamoğlu ile ortak hayalim var' demişti: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü! O tarihe işaret etti...
Her saniyesi için şükürler olsun
Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo'nun performansı İtalyanları çıldırttı! "Temellerini kaybetti"
Muhaliflerin çelik iradeli adamı
CHP’de skandallar bitmiyor: Karısını RTÜK üyesi yapmaya çalışan vekil!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sevgilisinin ailesi darp etti, hastanede öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA