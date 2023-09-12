Sevgilisinin ailesi darp etti, hastanede öldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde Fatih Sürücü, mahalleden tanıştığı M.Ö. adlı kızla arkadaşlık kurdu. İddiaya göre kız arkadaşı M.Ö.'nün çağırması üzerine 9 Eylül Cumartesi günü kızın evine giden Sürücü, apartman önünde kızın akrabaları tarafından saldırıya uğradı. M.Ö.'nün babası ve eniştesi, genç adamı darp ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis her iki tarafı da gözaltına aldı. Sürücü, doktor muayenesinin ardından kızın ailesinin şikâyeti üzerine, "Çocuğun cinsel istismarı suçundan" polis merkezine götürüldü. Kafasında ve kollarında kesikler bulunur halde götürüldüğü karakolda rahatsızlandığı ileri sürülen Sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Sürücü ailesinin şikâyeti üzerine bu kez saldırıyı gerçekleştirenler emniyete götürüldü. Ancak ölüm olayına rağmen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Sürücü'nün darp edilmesine rağmen neden kapsamlı şekilde tedavi altına alınmadığı araştırılıyor. Anne Hülya Sürücü, "Olay günü saat 10.00'da M.Ö. ile buluştu. 'Bu kız bugün senin başına iş açacak' dedim. Acım çok taze. Hepsi bulsun cezasını. Oğlumu pusuya düşüren M.Ö. ifade değiştiriyormuş" dedi.