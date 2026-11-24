İzmir'de "Beyaz Saray" olarak bilinen lüks malikanesinde cinayete kurban giden işadamı Bekir Kayabaşı cinayetinin detayları ortaya çıktı. Cinayeti, babasının mirasına göz diken Pınar Kayabaşı ile babasının özel şoförü olan sevgilisi Süleyman Altun'un birlikte planlayarak kiralık katil tuttukları ortaya çıktı. Korkunç olay, Urla ilçesinde 10 Kasım'da akşam saatlerinde meydana geldi. Çevresi yüksek duvarlarla çevrili lüks malikanede cansız bedeni bulunan 3 çocuk babası tekstilci Bekir Kayabaşı (72), aynı gün hastanede yatmakta olan eşini ziyaret ettikten sonra malikanesine geldi. Kayabaşı, evde yalnızken içeri giren şüpheli ya da şüpheliler 2 bıçak darbesi ve tek kurşunla talihsiz adamı öldürdü. Şüpheliler işadamının cüzdanında bulunan para, kredi kartları ve otomobillerin anahtarına dokunmadan olay yerinden ayrıldı.

İĞNEYLE KUYU KAZILDI

Asayiş Şube, İstihbarat Şube, Olay Yeri İnceleme Şube ve Urla İlçe Emniyet ekipleri, cinayetin işlendiği malikanenin bulunduğu yaklaşık 6.5 dönümlük arazi üzerinde adeta iğne ile kuyu kazar gibi çalışma yaptı. Soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul ve Elazığ'ı kapsayan güzergâhlarda yaklaşık 120 Plaka Tanıma Sistemi ve 30 KGYS kamerası ve 45 ayrı noktadan temin edilen görüntüler olmak üzere toplam 600 saatlik kamera kaydı incelendi.





KIZI KİRALIK KATİL TUTMUŞ

BEKİR Kayabaşı cinayetinin düğümü polisin detaylı araştırmasıyla çözüldü. Cinayetin miras nedeniyle kızı Pınar Kayabaşı (45) tarafından sevgilisi ve aynı zamanda babasının özel şoförü olan Süleyman Altun ile birlikte planlandığı ortaya çıktı. Pınar Kayabaşı ile Süleyman Altun'un kiralık katil tutarak cinayeti işlettiği belirlendi. Cinayetten önce Pınar Kayabaşı'nın diğer şüphelilerle bir mekanda buluşması, olaydan sonra bir cep telefonunun kırılarak denize atılması güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma kapsamında Pınar Kayabaşı, şoför sevgilisi Süleyman Altun, Hakan Hüseyin Sürmelioğlu ve Mehmet Varan Altuntaş gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör