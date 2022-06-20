Haberler Yaşam Haberleri Sevme Zamanı’nın Firuze’si Deniz Işın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Deniz Işın hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 20.6.2022 16:36 Son Güncelleme: 20.6.2022 16:36

Sevme Zamanı’nın Firuze’si Deniz Işın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Deniz Işın hangi dizilerde oynadı?

Sevme Zamanı’nın Firuze’si Deniz Işın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Deniz Işın hangi dizilerde oynadı?

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından olan Deniz Işın Firuze karakteriyle ekranlara geri dönüyor. Atv’nin yeni dizisi Sevme Zamanı’nda başrol oynayacak 30 yaşındaki oyuncu izleyenlerin dikkatini çekerek araştırma konusu haline geliyor. Bu noktada “Sevme Zamanı’nın Firuze’si Deniz Işın kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Sevme Zamanı’nın Firuze’si Deniz Işın yaşı, rol aldığı diziler ve tüm detaylar...

Sevme Zamanı'nın Firuze'si Deniz Işın, dizinin ilk bölümünün yayınlandığı günde ilgiyi üzerine çekiyor. İzmir doğumlu Türk dizi oyuncusu, daha önce birçok farklı yapımda boy göstermiş son olarak Leyla ile Mecnun isimli dijital platform dizisinde Leyla rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Güzel oyuncu "Sevme Zamanı'nın Firuze'si Deniz Işın kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Deniz Işın hakkında merak edilen detaylar...

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DENİZ IŞIN KİMDİR?

28 Mayıs 1993, İzmir doğumlu. Ege Üniversitesi Kimya bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans yapmaya devam ediyor.

Instagram'da 45 binden fazla takipçisi olan Deniz Işın, oyunculuğa 2019 yılında ekranlara gelen Her Yerde Sen dizisinde rol alarak başladı. Önemli firmaların reklamlarında da yer alan Deniz Işın 2020 yılında Sefirin Kızı dizisinde Doktor Sahra karakteri ile yer almış ve çok sevilmişti. Yeni projelerde yer almaya devam ediyor.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2019 Her Yerde Sen Merve Mutlu
2020 İyi Günde Kötü Günde Seda
Sefirin Kızı Dr. Sahra Yalçın
2021 Masumiyet İrem Orhun
2021- Leyla ile Mecnun Leyla
2022 Bizden Olur Mu? Deniz
2022 Sevmek Zamanı Firuze

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Sevme Zamanı’nın Firuze’si Deniz Işın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Deniz Işın hangi dizilerde oynadı?
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