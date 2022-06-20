Sevme Zamanı’nın Firuze’si Deniz Işın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Deniz Işın hangi dizilerde oynadı?

DENİZ IŞIN KİMDİR?

28 Mayıs 1993, İzmir doğumlu. Ege Üniversitesi Kimya bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans yapmaya devam ediyor.

Instagram'da 45 binden fazla takipçisi olan Deniz Işın, oyunculuğa 2019 yılında ekranlara gelen Her Yerde Sen dizisinde rol alarak başladı. Önemli firmaların reklamlarında da yer alan Deniz Işın 2020 yılında Sefirin Kızı dizisinde Doktor Sahra karakteri ile yer almış ve çok sevilmişti. Yeni projelerde yer almaya devam ediyor.