Seydikemer’de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, Seydikemer İlçesi Yaka Mahallesi Ustalar Mevkii'nde meydana geldi. S.K. (29) idaresindeki 48 M 0806 plakalı araç, iddiaya göre plakası henüz belirlenemeyen bir aracın sıkıştırması sonucu sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan S.K.G. (41) olay yerinde hayatını kaybederken, 2 yaşındaki Emir Taha Gergin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan araç sürücüsü S.K. ile birlikte S.G. (14), S.G. (11) ve A.G. (10) olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethiye'deki hastanelere sevk edildi. Akrabalarının düğün yemeğine gitmekte iken bu kazanın yaşandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmayı Seydikemer Cumhuriyet Savcılığı ile Jandarma birlikte sürdürüyor.