Haberler Yaşam Haberleri Seydikemer’de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 8.9.2025 16:03

Seydikemer’de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Muğla’nın Seydikemer İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk, 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi de hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı.

Erdoğan CANKUŞ
Seydikemer’de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, Seydikemer İlçesi Yaka Mahallesi Ustalar Mevkii'nde meydana geldi. S.K. (29) idaresindeki 48 M 0806 plakalı araç, iddiaya göre plakası henüz belirlenemeyen bir aracın sıkıştırması sonucu sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan S.K.G. (41) olay yerinde hayatını kaybederken, 2 yaşındaki Emir Taha Gergin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan araç sürücüsü S.K. ile birlikte S.G. (14), S.G. (11) ve A.G. (10) olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethiye'deki hastanelere sevk edildi. Akrabalarının düğün yemeğine gitmekte iken bu kazanın yaşandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmayı Seydikemer Cumhuriyet Savcılığı ile Jandarma birlikte sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Seydikemer’de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz