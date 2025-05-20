Seydikemer’de kaza: 1 ölü

Seydikemer ilçesinde Devlet hastanesindeki bir yakınını ziyarete motosikleti ile giden Ali Rıza Esen (65) hastane çıkışında B.Y( 24) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Rıza Esen kısa sürede Seydikemer ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü B.Y. ise Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili olarak Seydikemer Cumhuriyet Savcılığı ve ilçe emniyet müdürlüğü soruşturmayı sürdürüyor.