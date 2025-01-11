Seyir halindeki cip çapraz ateşe tutuldu

Olay, saat 01.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2051. Sokak'ta yaşandı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, sokakta ilerlediği sırada farklı yönlerden gelen iki araç ile önü kesilerek çapraz ateşe tutuldu. Bu sırada kurşunlardan kaçmaya çalışan cipin sürücüsü park halindeki 3 araca çarparken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü saldırıyı şans eseri yara almadan atlatırken, yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Cipin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı.