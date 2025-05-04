Sezgin Tanrıkulu’nun algısı tutmadı! ’Osmanlı çocuğu’ demişti! Abisi yalanladı: Kardeşim koyu Atatürkçü’dür

"Kardeşimin "Osmanlı Çocuğuyum" dediğini sanmıyorum, kendisi koyu Atatürkçü kimliğiyle bilinir. Osmanlı düşüncesiyle çok yakın olduğunu düşünmüyorum"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası "Bir utanmaz, bir alçak, bir provokatör. Kendisine Osmanlı çocuğuyum diyen bir provokatör" açıklaması yapmıştı.