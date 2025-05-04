Haberler Yaşam Haberleri Sezgin Tanrıkulu'nun algısı tutmadı! 'Osmanlı çocuğu' demişti! Abisi yalanladı: Kardeşim koyu Atatürkçü'dür
Giriş Tarihi: 4.5.2025 16:26 Son Güncelleme: 4.5.2025 16:39

Sezgin Tanrıkulu'nun algısı tutmadı! 'Osmanlı çocuğu' demişti! Abisi yalanladı: Kardeşim koyu Atatürkçü'dür

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in AKM'de düzenlenen cenaze töreninde fiziki bir saldırıya uğramıştı. Saldırının ardından, saldırganın 'Osmanlı çocuğum' sloganı attığını iddia eden Sezgin Tanrıkulu'nun algısı uzun sürmedi. Saldırganın ağabeyi yaptığı açıklamayla kardeşinin koyu Atatürkçü olduğunu ifade etti.

Sezgin Tanrıkulu’nun algısı tutmadı! ’Osmanlı çocuğu’ demişti! Abisi yalanladı: Kardeşim koyu Atatürkçü’dür

Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi. Törenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tokatlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

SEZGİN TANRIKULU'DAN ALGI OPERASYONU

Saldırının hemen ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, saldırı esnasında şahsın, 'Osmanlı çocuğuyum.' diyerek slogan attığını iddia etti. Ancak bu algı tutmadı. Saldırganın ağabeyi yaptığı açıklamayla Tanrıkulu'nu yalanladı.

KARDEŞİM KOYU ATATÜRKÇÜDÜR

Davut Tengioğlu, Selçuk Tengioğlu'nun kardeşi olduğunu doğruladı.

Kardeşinin koyu bir Atatürkçü olduğunu savunan Tengioğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu yalanladı:

"Kardeşimin "Osmanlı Çocuğuyum" dediğini sanmıyorum, kendisi koyu Atatürkçü kimliğiyle bilinir. Osmanlı düşüncesiyle çok yakın olduğunu düşünmüyorum"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası "Bir utanmaz, bir alçak, bir provokatör. Kendisine Osmanlı çocuğuyum diyen bir provokatör" açıklaması yapmıştı.

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Sezgin Tanrıkulu'nun algısı tutmadı! 'Osmanlı çocuğu' demişti! Abisi yalanladı: Kardeşim koyu Atatürkçü'dür
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