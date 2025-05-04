Sezgin Tanrıkulu’nun algısı tutmadı! ’Osmanlı çocuğu’ demişti! Abisi yalanladı: Kardeşim koyu Atatürkçü’dür

Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi. Törenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tokatlı saldırı gerçekleştirildi.
Saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.
SEZGİN TANRIKULU'DAN ALGI OPERASYONU
Saldırının hemen ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, saldırı esnasında şahsın, 'Osmanlı çocuğuyum.' diyerek slogan attığını iddia etti. Ancak bu algı tutmadı. Saldırganın ağabeyi yaptığı açıklamayla Tanrıkulu'nu yalanladı.
KARDEŞİM KOYU ATATÜRKÇÜDÜR
Davut Tengioğlu, Selçuk Tengioğlu'nun kardeşi olduğunu doğruladı.
Kardeşinin koyu bir Atatürkçü olduğunu savunan Tengioğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu yalanladı:
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Özgür Özel'e saldırıda bulunan şahıs hakkında "Osmanlı çocuğuyum diyen provokatör" algısı yaptı.— Sabah (@sabah) May 4, 2025
Saldırgan ile abisinin Zafer Partili ve Atatürkçü olduğu, Osmanlı görüşüne ise yakın olmadıkları ortaya çıktı. pic.twitter.com/drN0K40SpF
"Kardeşimin "Osmanlı Çocuğuyum" dediğini sanmıyorum, kendisi koyu Atatürkçü kimliğiyle bilinir. Osmanlı düşüncesiyle çok yakın olduğunu düşünmüyorum"
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası "Bir utanmaz, bir alçak, bir provokatör. Kendisine Osmanlı çocuğuyum diyen bir provokatör" açıklaması yapmıştı.