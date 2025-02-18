Sezin için adalet arayışında imza sayısı 20 bin oldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Sezin Sezgin'in ailesinin adalet arayışı hızla sürüyor. Sezgin ailesinin trafik kazasında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Sezin Sezgin için adalet arayışı sürüyor. Sezin Sezgin'in ölümüne neden olan aracın sürücüsüne ev hapsi cezası verilmesinden sonra ailenin itirazı sonucu sürücüye elektronik kelepçe takıldı.

Sürücüye verilen cezanın adalet arayışını zedelediğini belirten Sezgin ailesinin başlattığı imza kampanyası ise büyük bir hızla devam ediyor. Aralarında Demet Akalın ve Niran Ünsal gibi ünlülerinde bulunduğu imza kampanyasına katılanların sayısı 20 bini geçti. Sezgin ailesi mahkemenin verdiği ev hapsi kararının yürekleri sızlattığını adalet yerini bulana kadar da haklarını her platformda arayacaklarını söyledi.