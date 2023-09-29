Siber dolandırıcılara büyük operasyon! 14 kişiyi, 988 bin TL dolandırmışlar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından,siber suçların men ve takibine yönelik olarak yürütülen bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 23 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. operasyonda aralarında 17 ayrı nitelikli dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası ile aranan bir kişinin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

İKİZ ÇEK VE ATV ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalar ait fişekler,alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere hazır tutulan toplam değeri 800 bin TL ikiz çek, suça konu çek kullanılmak suretiyle alımı yapılan piyasa değeri 300 bin TL olan bir ATV ele geçirildi . Emniyette işlemleri devam eden şüphelilerin, tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilmeleri bekleniyor.

14 KİŞİYİ 988 BİN TL DOLANDIRMIŞLAR

Öte yandan operasyon ile ilgili olarak yapılan resmi açıklamada, vatandaşların internet üzerinden satış yapan alışveriş sitelerine yüklemiş oldukları binek araba, deniz motoru ve forklift gibi değeri yüksek olan malzemeleri almak için, şüphelilerin kendilerini arayarak açık hatlar üzerinden sürekli olarak görüşme gerçekleştirdiği, müştekilere güven verici konuşmalar yaptıkları, fiyatta anlaştıkları müştekilere ikiz çek vererek binek tarzda araba devri yaptıkları, aynı zamanda çekici vasıtası ile forklift, deniz motoru ve ATV gibi malzemeleri alarak olay yerinden ayrıldıkları tespit edildiği belrtildi. Şüphelilerin, bu ve benzer yöntemlerle 14 kişiyi dolandırdıkları, 5 kişiyi ise dolandırmaya teşebbüs eederek, toplamda 988 Bin 200 TL zarara uğrattıkları tespit edildi.