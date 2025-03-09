Siber operasyonunda 5 gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün siber devriye çalışmaları kapsamında yasa dışı bir sorgu sisteminin kullanıldığı tespit edildi.



Bu sistemin, vatandaşların ikamet adresi, telefon numarası, yakınları ve meslek bilgileri gibi kişisel verilerinin yasa dışı şekilde sorgulanmasına olanak sağladığı belirlendi.



Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 farklı adrese eş zamanlı siber operasyon düzenlenirken, 5 şüpheli gözaltına alındı, ele geçirilen dijital materyallere ise el konuldu.