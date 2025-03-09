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Giriş Tarihi: 9.3.2025 14:00 Son Güncelleme: 9.3.2025 14:18

Siber operasyonunda 5 gözaltı

Vatandaşların kişisel bilgilerini bir sistem üzerinden yasa dışı yollarla sorgulayan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Siber operasyonunda 5 gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün siber devriye çalışmaları kapsamında yasa dışı bir sorgu sisteminin kullanıldığı tespit edildi.

Bu sistemin, vatandaşların ikamet adresi, telefon numarası, yakınları ve meslek bilgileri gibi kişisel verilerinin yasa dışı şekilde sorgulanmasına olanak sağladığı belirlendi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 farklı adrese eş zamanlı siber operasyon düzenlenirken, 5 şüpheli gözaltına alındı, ele geçirilen dijital materyallere ise el konuldu.

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Siber operasyonunda 5 gözaltı
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