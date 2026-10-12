Siber suç operasyonlarında 327 şüpheli yakalandı: 137 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 22 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. İl emniyet müdürlüklerinin Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince yürütülen operasyonlarda, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 327 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 137'si tutuklanırken 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YARDIM VE YATIRIM VAADİYLE DOLANDIRICILIK

Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Çorum, Giresun, İstanbul, İzmir, Karabük, Iğdır, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kilis, Osmaniye, Samsun, Tokat, Tunceli, Uşak ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin faaliyetleri de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin çocuklara ait müstehcen görüntüleri bulundurdukları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Dolandırıcılık yöntemlerinde "tekerlekli sandalye yardımı", "yatırım ortaklığı" ve "oto yedek parça" gibi temaların kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para transferlerine aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları belirlendi. Bazı şüphelilerin ise vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyale el konuldu.

BİNLERCE HESAP VE ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

Siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında yapay zekâ destekli açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri de yürütüldü. Bu çalışmalar sonucunda yasa dışı silah satışı ve teşhiri, organize suç örgütleri ve tetikçilik, uyuşturucu satışı ve kullanımını özendirici paylaşımlar, müstehcenlik ve fuhuş ile trafik kurallarına aykırı paylaşımlar kapsamında toplam 936 hesap ve şahıs tespit edildi. Terör örgütlerine yönelik çalışmalarda ise 553 hesap ve şahıs belirlendi. Sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen toplam 3 bin 501 hesap ve şahıs tespit edilirken, 864 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararı alındı.