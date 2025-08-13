Siber suçlara ağır darbe! 62 bin yasa dışı bahis sitesi engellendi: 10 bin 912 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muş'ta gerçekleştirilen güvenlik toplantısında önemli mesajlar verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve milletin sarsılmaz iradesiyle "Terörsüz Türkiye" kararlılığının dosta da düşmana ilan edildiğini belirten Yerlikaya, "Bu yolda kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarını asla unutmayacağız" dedi.

YASA DIŞI BAHİS VE SİBER SUÇLARA DARBE

Bakan Yerlikaya, bu kabine döneminde yasa dışı bahis suçlarına yönelik 1.164 operasyon düzenlendiğini, 2 bin 400 kişinin tutuklandığını, 1.911 kişiye adli kontrol uygulandığını ve 62 bin 749 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli getirildiğini açıkladı.

10 BİN 912 KİŞİ TUTUKLANDI

Siber suçlarla mücadelede ise 288 bin 501 suç unsuru tespit edilen hesap belirlendi. Bu hesapların yasa dışı bahis, yasa dışı ödeme sistemleri, bilişim yoluyla dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk istismarı ve terör örgütü iltisaklı faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Operasyonlarda 10 bin 912 kişi tutuklandı, 6 bin 995 kişiye adli kontrol uygulandı.