Haberler Yaşam Haberleri Siber suçlara ağır darbe! 62 bin yasa dışı bahis sitesi engellendi: 10 bin 912 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 13.8.2025 18:55 Son Güncelleme: 13.8.2025 19:54

Siber suçlara ağır darbe! 62 bin yasa dışı bahis sitesi engellendi: 10 bin 912 kişi tutuklandı

Türkiye’nin huzur ve güvenliğini hedef alan yasa dışı bahis şebekelerinden bilişim yoluyla dolandırıcılık çetelerine, çevrimiçi çocuk istismarı ağlarından terör örgütü bağlantılı siber yapılanmalara kadar uzanan suç zinciri, İçişleri Bakanlığı’nın kararlı operasyonlarıyla tek tek çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kabine döneminde bin 164 operasyonda toplam 10 bin 912 kişinin tutuklandığını, 62 bin 749 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli getirildiğini ve suç unsurları tespit edilerek vatandaşın mağduriyetinin önüne geçildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muş'ta gerçekleştirilen güvenlik toplantısında önemli mesajlar verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve milletin sarsılmaz iradesiyle "Terörsüz Türkiye" kararlılığının dosta da düşmana ilan edildiğini belirten Yerlikaya, "Bu yolda kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarını asla unutmayacağız" dedi.

YASA DIŞI BAHİS VE SİBER SUÇLARA DARBE

Bakan Yerlikaya, bu kabine döneminde yasa dışı bahis suçlarına yönelik 1.164 operasyon düzenlendiğini, 2 bin 400 kişinin tutuklandığını, 1.911 kişiye adli kontrol uygulandığını ve 62 bin 749 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli getirildiğini açıkladı.

10 BİN 912 KİŞİ TUTUKLANDI

Siber suçlarla mücadelede ise 288 bin 501 suç unsuru tespit edilen hesap belirlendi. Bu hesapların yasa dışı bahis, yasa dışı ödeme sistemleri, bilişim yoluyla dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk istismarı ve terör örgütü iltisaklı faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Operasyonlarda 10 bin 912 kişi tutuklandı, 6 bin 995 kişiye adli kontrol uygulandı.

