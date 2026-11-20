Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
, Filipinler
'in başkenti Manila'da düzenlenen Çocuklara Yönelik Şiddetin Sona Erdirilmesi Konulu İkinci Küresel Bakanlar Konferansı'nda, Türkiye'nin yeni taahhütlerini açıkladı. Türkiye, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği şiddet, istismar, sömürü ve siber zorbalık risklerine karşı koruyucu ve önleyici hizmetler geliştirmecek, çocuk dostu dijital ortamları güçlendirecek.
Türkiye, çocuk adalet sisteminde damgalanmayı önlemeyi amaçlayan koruyucu ve onarıcı yaklaşımları güçlendirmeyi, çocukların mümkün olan her durumda aileleri yanında desteklenmesini önceliklendirmeyi ve koruyucu aile hizmetlerini geliştirmeyi taahhüt etti. Ebeveyn kaybı yaşayan çocukların sosyal ve psikososyal desteklere erişiminin artırılması, şiddet, ihmal ve istismar risklerinin erken tespit edilmesi de açıklanan taahhütler arasında yer aldı. Çocukların dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması amacıyla ise çevrim içi şiddet, istismar, sömürü ve zorbalığa karşı koruyucu hizmetlerin geliştirilmesi ve çocuk dostu dijital ortamların güçlendirilmesi hedeflendi.